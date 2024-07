6 receitas de lanches leves para preparar em poucos minutos

No dia a dia, os lanches fitness são uma excelente opção para quem está de dieta. Saudáveis e nutritivos, eles podem ser preparados em poucos minutos para te ajudar a manter uma alimentação equilibrada. Pensando nisso, separamos 6 receitas para você aproveitar. Confira!

Biscoito de polvilho

Ingredientes

2 1/2 xícara de chá de polvilho azedo

1 ovo

1 clara de ovo

1 colher de sopa de óleo de coco

1/2 xícara de chá de água quente

Sal a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto a água, e misture. Aos poucos, adicione a água quente e mexa até obter uma massa homogênea. Após, com as mãos, modele os biscoitos em formato de rosquinha e coloque em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 30 minutos. Sirva em seguida.

Pastel de couve com recheio de ricota

Ingredientes

Massa

200 ml de suco de couve concentrado

1 ovo

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sobremesa de sal

1 colher de sopa de gergelim

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de fermento biológico

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Óleo de coco para untar

Recheio

1 xícara de chá de ricota amassada

1 dente de alho descascado e picado

Sal, orégano e salsa picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes da massa e misture até obter uma consistência homogênea. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos. Enquanto isso, em outro recipiente, coloque a ricota, o alho, a salsa, o sal e o orégano e misture. Reserve. Enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e corte com um cortador circular.

Com uma colher, disponha o recheio sobre os círculos, dobre ao meio e aperte com um garfo para fechar. Reserve. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de trigo, disponha os pastéis sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Cookie de amendoim

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de amendoim

1 clara de ovo

2 colheres de sopa de adoçante

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até ficar homogêneo. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de trigo. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e disponha sobre a assadeira. Repita o processo com toda a massa e, depois, amasse delicadamente para dar o formato de cookies. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.

Pão de queijo com linhaça (Imagem: Jobz Fotografia | Shutterstock)

Pão de queijo com chia e linhaça

Ingredientes

750 g de polvilho doce

600 g de queijo minas ralado

750 ml de leite integral

250 ml de óleo de girassol

35 g de chia

40 g de semente de linhaça dourada

6 ovos

Sal a gosto

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite e o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Em seguida, em uma batedeira, coloque o polvilho, despeje o leite com o óleo e bata até obter uma massa grudenta. Adicione o sal e bata para incorporar. Aos poucos, acrescente os ovos e o queijo e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, junte a linhaça e a chia e mexa.

Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e reserve. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de trigo, disponha os pães de queijo sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

Muffin de cenoura com laranja

Ingredientes

500 g de cenoura descascada e ralada

180 g de açúcar de coco

200 g de farinha de trigo integral

30 g de óleo de coco

3 ovos

Suco de 1 laranja

1 colher de chá de fermento químico em pó

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até obter uma consistência homogênea. Após, distribua a massa em forminhas para muffin e leve ao forno preaquecido a 180°C por 15 minutos. Sirva em seguida.

Waffle de espinafre

Ingredientes

1 ovo

1 clara de ovo

1 colher de sopa de farelo de aveia

1 xícara de chá de folhas de espinafre picadas

2 colheres de sopa de xilitol

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, preaqueça a máquina de waffles, disponha a massa sobre ela e cozinhe até dourar. Sirva em seguida.