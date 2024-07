10 dicas para substituir ovos nas receitas

Na cozinha tradicional, o ovo é utilizado em diversas receitas doces e salgadas. Dependendo do tipo de preparo, ele tem uma determinada função, como dar liga, umidade ou maciez. Porém, em receitas veganas ou para pessoas que têm alergia ao ingrediente, ele pode ser substituído facilmente por opções simples e com o mesmo propósito. Veja abaixo!

1. Linhaça

Misture uma colher de sopa de linhaça (ou a farinha de linhaça) com três colheres de sopa de água. Deixe de molho por alguns minutos até formar um gel. Utilize essa mistura nas receitas em que o ovo tem a função de dar liga.

2. Chia

Assim como a linhaça, misture uma colher de sopa de semente de chia com 3 colheres de sopa de água. Deixe descansar por alguns minutos e, depois, utilize o gel em preparos em que o ovo tem a função de dar liga.

3. Sal negro

O sal negro tem um gosto de ovo muito marcante, use-o como tempero para deixar os alimentos com sabor de ovo ou para preparar omeletes com farinha de grão-de-bico.

O ágar-ágar pode ser utilizado em receitas para dar liga (Imagem: Heike Rau | Shutterstock)

4. Ágar-ágar

Bata uma colher de sopa de ágar-ágar (gelatina vegetal) com 4 colheres de sopa de água fervente. Utilize essa mistura em receitas em que o ovo tem a função de dar liga.

5. Banana madura

Use 1/2 xícara de chá de banana madura amassada (purê) para substituir um ovo em receitas que precisem de umidade.

6. Maçã

Utilize 1/2 xícara de maçã cozida e amassada (purê) para substituir um ovo em receitas que precisem de umidade.

O bicarbonato de sódio pode ser usado com o vinagre nas receitas para dar maciez (Imagem: Luis Echeverri Urrea | Shutterstock)

7. Bicarbonato de sódio com vinagre

Misture uma colher de sopa de bicarbonato de sódio com uma colher de sopa de vinagre branco e utilize nas receitas em que o ovo é usado para trazer maciez e leveza.

8. Lecitina de soja

Utilize uma colher de sopa de lecitina de soja em pó para substituir um ovo em receitas em que ele é usado para dar ligação, como em pães e tortas.

9. Aquafaba

Aquafaba é a água obtida do cozimento do grão-de-bico. Ela pode ser utilizada, no lugar da clara de ovo, para criar merengue e suspiro. Para isso, basta bater na batedeira até obter a textura desejada.

10. Cúrcuma

Dilua uma colher de sopa de cúrcuma em uma colher de sopa de água e pincele sobre massas que vão ao forno para deixá-las mais douradas.