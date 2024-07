Cientistas vasculham a internet em busca de viajantes do tempo

Em uma tentativa de responder a uma das principais perguntas da humanidade, dois físicos da Michigan Tech, nos Estados Unidos, realizaram uma pesquisa inédita atrás de evidências da existência de viajantes do tempo. Os cientistas Robert Nemiroff e Teresa Wilson vasculharam a internet em busca de pistas que possam indicar a presença de pessoas que vieram do futuro.

O artigo Pesquisando na internet por evidências de viajantes no tempo está disponível para download. No texto de 11 páginas, que ainda não foi publicado em nenhuma revista científica, os pesquisadores indicam que se concentraram em identificar informações que não poderiam ser conhecidas no passado, ou seja, conteúdos que só poderiam ter sido publicados por alguém com conhecimento prévio de eventos futuros.

Dessa forma, os pesquisadores utilizaram termos de busca específicos, como "papa Francisco", que se tornou conhecido apenas após sua eleição, em março de 2013. A ideia era encontrar menções ao evento antes que eles ocorresse, o que seria uma forte evidência de que alguém do futuro havia deixado essa informação. Outro termo pesquisado foi sobre o cometa C/2012 S1, descoberto por um astronômo da Bielorússia, em setembro de 2012.

Os físicos vasculharam mecanismos de buscas, como o Google Trends, e redes sociais, como Facebook e X, o antigo Twitter. Apesar do esforço e da abrangência da pesquisa, nenhum resultado conclusivo foi encontrado. Não houve menções a eventos futuros em fóruns, redes sociais ou mecanismos de busca que pudessem ser atribuídas a viajantes do tempo.

Apesar de não terem encontrado evidências, os pesquisadores sugerem diversas explicações para a ausência de resultados:

Impossibilidade de deixar rastros: Pode ser que os viajantes do tempo não consigam deixar vestígios duradouros no passado, incluindo informações digitais. Limitações da pesquisa: A pesquisa pode não ter sido abrangente o suficiente para encontrar todas as possíveis evidências. Intenção de se esconder: Viajantes do tempo podem estar deliberadamente evitando deixar rastros para não serem descobertos. Leis da física: Pode haver leis da física ainda desconhecidas que impeçam a viagem no tempo ou a comunicação entre diferentes linhas do tempo.