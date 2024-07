5 receitas com beterraba para melhorar a força muscular

A beterraba é muito mais do que um simples ingrediente para saladas. Rica em vitaminas, minerais e antioxidantes, ela pode desempenhar um papel significativo na melhoria da força muscular. Além disso, se busca alternativas práticas e saborosas para variar o cardápio da dieta, o que não falta são receitas irresistíveis com o vegetal para você experimentar. Abaixo, confira algumas opções!

Homus de grão-de-bico com beterraba

Ingredientes

320 g de grão-de-bico cozido e sem casca

cozido e sem casca 1/2 beterraba descascada e cozida

2 colheres de sopa de tahine

4 colheres de sopa de azeite

Suco de 1 limão

1 dente de alho descascado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o azeite, e bata até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, adicione o azeite e bata para incorporar. Transfira para um recipiente e sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com grão-de-bico e coentro picado.

Beterraba recheada com ricota

Ingredientes

4 beterrabas cozidas

1/2 xícara de chá de água

1 xícara de chá de ricota amassada

amassada 2 colheres de sopa de cenoura descascada e ralada

1 colher de chá de salsa picada

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Com uma faca, descasque as beterrabas, corte a tampa e retire um pouco da polpa. Reserve. Em um liquidificador, coloque a polpa da beterraba e a água e bata até ficar homogêneo. Transfira para uma panela, adicione sal e azeite e leve ao fogo médio até obter um molho consistente. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque a ricota, a cenoura e a salsa e misture. Após, recheie as beterrabas com a ricota e sirva acompanhadas com o molho.

Bolinho de arroz com beterraba

Ingredientes

1 beterraba descascada e ralada

1 xícara de chá de arroz integral cozido

1/4 de xícara de chá de cebola-roxa descascada e picada

1 ovo

1/4 de xícara de chá de farinha de arroz

1 colher de sopa de água

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o ovo e a água, e misture até ficar homogêneo. Adicione o ovo e a água e mexa até obter uma consistência homogênea. Com as mãos, faça bolinhos com a massa e unte com azeite. Disponha na air fryer e asse até dourar.

Panqueca de beterraba com ricota (Imagem: IIIRusya | Shutterstock)

Panqueca de beterraba com ricota

Ingredientes

1 beterraba descascada e cozida

1 ovo

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 xícara de chá de ricota amassada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a beterraba e bata até obter um purê. Adicione o ovo e bata novamente para incorporar. Acrescente a farinha de aveia, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e bata para misturar. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha uma pequena porção de massa na frigideira e cozinhe até dourar. Vire para dourar o outro lado e repita o processo com toda a massa. Recheie com a ricota e sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com cebolinha picada.

Hambúrguer de beterraba

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de beterraba descascada e picada

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 1/2 xícara de chá de quinoa cozida

2 colheres de sopa de tahine

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

1 colher de sopa de sementes de gergelim

2 colheres de sopa de sementes de linhaça

1 colher de sopa de alho em pó

430 g de feijão-branco cozido

2 ovos batidos

Sal, pimenta-preta e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque a beterraba e regue com azeite e leve ao forno preaquecido a 220 ºC até ficar macia. Retire do forno, espere esfriar e passe em um ralador. Em um processador, coloque todos os ingredientes, inclusive a beterraba, e bata por 7 minutos. Transfira para um recipiente, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos.

Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e molde no formato de um hambúrguer. Repita o processo com toda a massa e reserve. Unte uma assadeira com azeite e disponha os hambúrgueres. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.