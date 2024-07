Terra vai receber uma forte tempestade geomagnética nesta noite

Uma quantidade de incomum de atividade solar está em andamento e deve atingir a Terra nesta noite. O Centro de Previsão de Meteorologia Espacial da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA, na sigla em inglês), um órgão do governo dos Estados Unidos, estima que, com isso, o planeta vai receber uma forte tempestade geomagnética (nível G3).

As previsões indicam que auroras poderão ser vistas em regiões onde não são muito comuns, como a Califórnia, nos EUA, e até na parte central da Alemanha. No Hemisfério Sul, toda a Ilha Sul da Nova Zelândia, além da Tasmânia e do estado de Victoria na Austrália continental, devem conseguir observar o show celestial ao vivo.

Our latest modeling - as shown in this animation - indicates Earth's outer atmosphere may begin to feel impacts from the recent coronal mass ejections around 06-12 UTC July 30. A G3 Watch Remains in effect for Tuesday with G2 conditions possible through August 1. #SpaceWeather pic.twitter.com/S5z9iJlqGr