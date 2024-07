5 sopas proteicas para os dias frios

Com a chegada dos dias frios, nada melhor do que se aquecer com uma refeição saborosa e nutritiva. As sopas são uma escolha perfeita para essa época do ano, oferecendo conforto e calor em um só prato. Ainda, além de serem quentinhas e aconchegantes, elas também podem ser uma excelente fonte de proteínas, essenciais para manter a energia e o bem-estar durante o inverno.

Pensando nisso, preparamos uma seleção de 5 sopas proteicas que vão não só aquecer seu corpo, mas também proporcionar os nutrientes necessários para uma dieta equilibrada. Confira!

Sopa de carne moída com legumes

Ingredientes

300 g de carne moída

2 chuchus descascados e cortados em cubos

2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

200 g de vagem picada

395 g de milho-verde

Polpa de 1 tomate

2 colheres de sopa de molho de tomate

2 colheres de sopa de azeite

3 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

1/2 l de caldo de carne

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a carne e frite até perder a cor avermelhada e ficar soltinha. Junte o caldo de carne, o tomate, o molho de tomate, o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe até levantar fervura. Junte os legumes (chuchus, cenouras, vagem e milho-verde) e cozinhe até ficarem macios. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Sopa de quinoa com cogumelo

Ingredientes

2 colheres de sobremesa de óleo de girassol

1 cebola descascada e picada

1/2 xícara de chá de abobrinha descascada e cortada em cubos

Floretes de 1 brócolis

1 l de caldo de frango

1 xícara de chá de quinoa

1 xícara de chá de cogumelo shimeji

1/4 de pimenta-dedo-de-moça picada e sem sementes

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque metade do óleo de girassol e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a abobrinha, os floretes de brócolis, a pimenta-dedo-de-moça e o sal e refogue por 3 minutos. Junte a quinoa e o caldo de frango e cozinhe até os legumes ficarem macios. Enquanto isso, em outra panela, coloque o restante do óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os cogumelos e refogue até dourar. Após, junte o cogumelo à sopa e mexa para incorporar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Sopa de cevadinha

Ingredientes

1 xícara de chá de cevadinha em grãos

1/4 de cebola descascada e cortada em cubos

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 talo de salsão cortado em rodelas

200 g de patinho cortado em cubos

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

1 chuchu descascado e cortado em rodelas

descascado e cortado em rodelas 1 abobrinha descascada e cortada em rodelas

1/5 l de água fervente

Suco de 1 limão

Sal e salsa picada a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a cevadinha, cubra com água, adicione o suco de limão e deixe de molho por 4 horas. Após, escorra a água e transfira para uma panela. Cubra novamente com água e leve ao fogo médio até ficar macia. Desligue o fogo e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e doure. Acrescente o patinho e o salsão e refogue por 2 minutos. Coloque os vegetais (abobrinha, chuchu e cenoura), o sal, a cevadinha e a água e tampe. Cozinhe por 30 minutos e desligue o fogo. Sirva em seguida com a salsa picada.

Sopa de frango com grão-de-bico (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock)

Sopa de frango com grão-de-bico

Ingredientes

1/4 de xícara de chá de óleo de girassol

1 kg de peito de frango cortado em cubos

cortado em cubos 1 cenoura descascada e cortada em rodelas

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de páprica picante

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e sem casca

3 xícaras de chá de caldo de legumes

Sal, pimenta-do-reino moída, molho de tomate e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o frango e refogue até dourar. Acrescente a páprica, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Depois, coloque o grão-de-bico, a cenoura, o caldo de legumes e o molho de tomate e tampe a panela. Reduza o fogo e cozinhe por 15 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida com o coentro.

Sopa de feijão com músculo

Ingredientes

500 g de músculo cortado em cubos

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e amassados

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

500 g de feijão cozido

cozido Sal e óleo de girassol a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o óleo de girassol e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e o pimentão e doure. Junte a carne e refogue até perder a cor avermelhada. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após pegar pressão. Enquanto isso, em um liquidificador, coloque o feijão e bata até ficar homogêneo. Quando a carne terminar de cozinhar, desligue o fogo e espere a pressão sair. Abra a panela, acrescente o feijão e tempere com sal. Aqueça por 5 minutos e sirva em seguida.