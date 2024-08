Dia do Orgasmo: saiba quais alimentos melhoram o desempenho sexual

Neste 31 de julho é celebrado o Dia do Orgasmo, data ideal para saber mais sobre a saúde sexual e os prazeres íntimos. Uma peça importantíssima para manter uma vida sexual saudável é ter uma alimentação equilibrada, e há até mesmo alimentos que podem melhorar o desempenho na cama.

Segundo a nutricionista Bárbara Coelho, uma dieta rica em antioxidantes, vitaminas e minerais apoia o funcionamento adequado das glândulas endócrinas e da saúde cardiovascular, resultando em uma melhor circulação sanguínea e, consequentemente, um aumento do desejo sexual. “Um estilo de vida saudável, bem como dieta adequada, exercício físico regular, principalmente o treino de força, peso adequado e qualidade do sono podem elevar os níveis de testosterona e otimizar a vida a dois”, pontua Bárbara.



Certos nutrientes são fundamentais para a produção hormonal e a libido, e impactam diretamente o desempenho sexual. “Vitaminas do complexo B, como B6 e B12, são essenciais para a produção de hormônios e neurotransmissores que influenciam o desejo sexual. Antioxidantes como vitamina C e E protegem as células e promovem uma boa circulação sanguínea, enquanto o ômega 3 e o zinco são importantes para a saúde vascular e hormonal. A vitamina B3, com suas propriedades vasodilatadoras, facilita o fluxo sanguíneo e pode ajudar na disfunção erétil”, explica Coelho.

Entretanto, a nutricionista alerta que focar exclusivamente em certos alimentos pode não ser a abordagem mais eficaz. "É crucial considerar o contexto geral do indivíduo. A saúde sexual é influenciada por uma combinação de fatores, incluindo dieta equilibrada, estilo de vida, manejo do estresse, saúde mental e condições médicas. A integração de bons hábitos é o que realmente potencializa o desempenho sexual", afirma.

É muito importante avaliar o cenário completo e adotar mudanças como um todo. De acordo com a nutricionista, alguns alimentos específicos podem ajudar a melhorar a circulação sanguínea, um fator chave para uma boa performance sexual. “A beterraba, por exemplo, é rica em nitrato, que no corpo é convertido em óxido nítrico, um potente vasodilatador que melhora o fluxo sanguíneo e a função erétil”, sugere.

Entre outros alimentos, a nutricionista indica o consumo de peixes ricos em ômega 3, como salmão e sardinha, que reduzem a inflamação e ajudam na dilatação dos vasos sanguíneos. “Frutas cítricas, como laranja e kiwi, fortalecem as paredes dos vasos, e vegetais de folhas verdes, como espinafre, são ricos em antioxidantes que promovem a saúde vascular. Além disso, alimentos como banana, chocolate e soja, que contêm triptofano, auxiliam na produção de serotonina, o neurotransmissor do bem-estar e prazer”, esclarece.



Para um estímulo imediato, especiarias como açafrão e gengibre também são aliadas à saúde sexual, devido aos seus compostos ativos que ajudam a melhorar o humor e a reduzir o estresse, criando um ambiente mais propício ao desejo sexual.