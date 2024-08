4 receitas deliciosas com whey protein para o inverno

O whey protein é um suplemento alimentar muito utilizado por quem pratica atividade física, devido aos seus benefícios para a recuperação e crescimento muscular. Durante o inverno, é possível adicioná-lo em diversas receitas típicas da estação, contribuindo para o consumo adequado de proteínas enquanto desfruta de pratos reconfortantes.

“Ao explorar essas receitas com whey protein, buscamos promover não apenas o sabor e a praticidade, mas também maximizar os benefícios nutricionais, integrando proteínas de alta qualidade na alimentação do dia a dia durante toda a estação”, destaca Sandra Garcia, nutricionista da Soldiers Nutrition, marca que oferece suplementos diretamente da fábrica ao consumidor.

Abaixo, confira algumas receitas com whey protein preparadas pela Soldiers Nutrition para aproveitar no inverno!

Bolo de chocolate proteico

Outro clássico que nunca sai de moda e é perfeito para qualquer ocasião, especialmente no frio, o famoso bolo de chocolate. Esta é uma versão saudável e proteica com poucas calorias para incluir na dieta.

Ingredientes

10 g de farinha de aveia

10 g de cacau em pó

20 ml de leite

1 clara de ovo

1 colher de sobremesa de fermento

Cobertura

1 scoop de whey protein sabor chocolate belga

sabor chocolate belga Água

Modo de preparo

Em um recipiente, misture farinha de aveia, a clara de ovo e o leite até ficar homogêneo. Acrescente o cacau em pó e continue misturando até ficar homogêneo. Adicione o fermento e misture delicadamente. Coloque a massa em um recipiente que possa ir ao micro-ondas e asse por 1 minuto. Reserve.

Cobertura

Em um recipiente, misture o whey protein com um pouco de água até obter um creme. Com um garfo, faça furinhos no bolo e jogue a calda por cima. Sirva em seguida.

Cupcake de doce de leite fit

Macio e quentinho, é a escolha ideal para os amantes de um docinho no lanche da tarde. Com uma preparação rápida e simples, a receita é saborosa, saudável e rica em proteínas.

Ingredientes

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 ovo

1 colher de sopa de doce de leite

1 scoop de whey protein sabor baunilha

sabor baunilha 1 colher de chá de fermento

Doce de leite para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a farinha de aveia, o ovo, o doce de leite, o whey protein e o fermento até obter uma massa homogênea. Despeje a massa em forminhas de silicone para cupcake. Coloque um pouco de doce de leite no centro de cada massa para decorar. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar.

Chocolate quente proteico (Imagem: DredTorgal | Shutterstock)

Chocolate quente proteico

O clássico do inverno ganhou uma reformulação! Agora, há um jeito diferente, delicioso e saudável de consumi-lo no frio. Esta é uma receita simples e perfeita para se aquecer.

Ingredientes

2 xícaras de chá de leite desnatado

3 colheres de sopa de cacau em pó 100%

1 scoop de whey protein sabor chocolate belga

sabor chocolate belga 1 colher de sopa de amido de milho

Modo de preparo

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e misture. Leve ao fogo médio e cozinhe, misturando sempre, até ficar cremoso. Sirva em seguida.

Cappuccino saudável

Ninguém consegue recusar um cappuccino bem quentinho no frio, principalmente se for saudável, e para os amantes do café que vivem um estilo de vida agitado, essa receita é prática, rápida e muito deliciosa.

Ingredientes

300 ml de água quente

1 colher de sopa de café solúvel

2 colheres de sopa de leite em pó desnatado

1 colher de chá de cacau em pó 70%

1 scoop de whey protein sabor chocolate belga

sabor chocolate belga Canela em pó a gosto

Modo de preparo

Em uma caneca, coloque todos os ingredientes e bata por um minuto ou até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Por Vanessa Oliveira