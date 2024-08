Astronauta da Nasa registra aurora boreal do espaço; veja

O astronauta da Nasa Matthew Dominick registrou o fenômeno da aurora boreal vista da Estação Espacial Internacional. O vídeo publicado na segunda-feira (12/8) mostra a lua se pondo em raios de aurora vermelha e verde, seguidos pelo nascer do sol iluminando a nave espacial Soyuz.

Timelapse of the moon setting into streams of red and green aurora followed by a sunrise lighting up Soyuz with a light blue.



The aurora have been amazing the past few days. Great timing for trying out a new lens that recently arrived on Cygnus.



15mm, T1.8, 1/3s exposure,… pic.twitter.com/otFv5pZ6vd — Matthew Dominick (@dominickmatthew) August 12, 2024

"A aurora tem sido incrível nos últimos dias", compartilhou o astronauta Matthew. "A lua segue em direção ao horizonte para se pôr entre a aurora vermelha e verde... Eu estava em uma janela diferente e vi isso por outra janela. Fiz uma rápida desmontagem e configuração da câmera, suporte da câmera e cobertura. Me senti muito sortudo por conseguir essa foto", disse o especialista em outra publicação.

The moon makes it way towards the horizon to set amongst red and green aurora . . . I was setup in a different window and saw this through another window. I made a quick camera, camera mount, and shroud teardown and setup. Felt so lucky to grab this shot.



15mm, T1.8, 1s, ISO… pic.twitter.com/Z3TYlFhgNo August 11, 2024

Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a aurora boreal ocorre por causa da interação de partículas solares com o campo magnético da Terra. "Diferentemente do que pensamos, o Sol não emite só luz, mas também vento, que está repleto de partículas energizadas, chamadas de plasma", explica a instituição.

"O plasma é atraído para os polos da Terra pelo campo magnético e interage com os gases da atmosfera terrestre. O que gera as luzes é essa interação com o oxigênio e o nitrogênio presentes na atmosfera", acrescenta.