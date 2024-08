3 salgados que fazem sucesso em eventos

Um estudo sobre felicidade humana, conduzido pela universidade americana Harvard, apontou que relações sociais de qualidade são um dos principais fatores para o bem-estar, ou seja: pessoas precisam de interação social para fortalecer laços e relacionamentos.

As confraternizações desempenham um papel fundamental na melhoria das relações interpessoais, tanto no ambiente corporativo quanto entre amigos e familiares, e um dos pontos-chave para acertar em cheio no evento é um bom cardápio.

Para ajudar quem está planejando encontros ou reuniões sociais, o chef Moraes Sous, do Grupo PHD Eventos, ensina 3 receitas de salgados campeãs nos pedidos, que mais têm aceitação pelo público e foram pensadas para quem for receber uma quantidade maior de pessoas em casa ou mesmo no local de trabalho.

Quiche de alho-poró

Ingredientes

1/4 xícara de chá de azeite de oliva

30 g de manteiga

800 g de alho-poró cortado em rodelas

1/4 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de sopa de alecrim picado

1/2 colher de sopa de sal

1150 g de nata

940 g de ovos

250 g de parmesão ralado

1/2 colher de chá de noz-moscada

600 g de muçarela

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça, em fogo médio, o azeite e a manteiga. Adicione o alho-poró e refogue até que fique macio. Tempere com a pimenta-do-reino, o alecrim e o sal. Retire do fogo e reserve. Em uma tigela grande, misture a nata, os ovos, o parmesão ralado e a noz-moscada. Adicione a muçarela e misture bem. Reserve.

Montagem

Em formas de quiche, distribua o refogado de alho-poró e cubra com o creme preparado. Leve forno preaquecido a 180?°C por aproximadamente 40 minutos ou até que a superfície esteja dourada e firme ao toque. Deixe esfriar um pouco antes de desenformar e sirva em seguida.

Bolinho de bacalhau (Imagem: Efraim Lucas)

Bolinho de bacalhau

Ingredientes

3 kg de batatas descascadas

5 kg de bacalhau sem espinhas

sem espinhas 1 xícara de chá de azeite de oliva

400 g de farinha de trigo

Sal para cozinhar

Água para cozinhar

Óleo para fritar

3 dentes de alho picados

1 cebola grande picada

500 g de alho-poró em rodelas

Modo de preparo

Massa

Em uma panela em fogo médio, cozinhe as batatas em água com sal até que fiquem bem macias. Escorra e amasse as batatas, formando um purê. Reserve. Em outra panela, cozinhe o bacalhau em água com o azeite até que esteja bem macio. Depois, desfie o bacalhau, removendo todas as espinhas. Reserve. Em uma panela, refogue o alho e a cebola no azeite até dourar. Acrescente o alho-poró e refogue até que fique macio. Reserve.

Montagem

Em uma panela grande, misture o refogado de alho, cebola e alho-poró com o bacalhau desfiado e leve ao fogo médio. Acrescente o purê de batatas e misture bem. Aos poucos, adicione a farinha de trigo, misturando continuamente para evitar a formação de grumos. Continue mexendo até que a massa esteja homogênea e comece a soltar do fundo da panela. Deixe a massa esfriar um pouco. Com as mãos, faça bolinhas de aproximadamente 20 g cada.

Aqueça o óleo em uma panela funda. Frite as bolinhas de bacalhau até que estejam douradas e crocantes. Escorra em papel-toalha e sirva em seguida.

Arancini de gorgonzola (Imagem: Efraim Lucas)

Arancini de gorgonzola

Ingredientes

3 dentes de alho picados

1 cebola grande picada

4 kg de arroz arbóreo

2 l de caldo de legumes (aproximadamente)

2 l de creme de leite

1, 6 kg de gorgonzola esfarelado

esfarelado 1, 4 kg de gruyère ralado

1, 4 kg de parmesão ralado

400 g de manteiga

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela grande, em fogo médio, refogue o alho e a cebola até que fiquem dourados. Adicione o arroz arbóreo e cozinhe por alguns minutos, mexendo constantemente. Comece a adicionar o caldo de legumes, uma concha de cada vez, mexendo sempre até que o líquido seja absorvido antes de adicionar mais. Continue esse processo até que o arroz esteja quase cozido. Acrescente o creme de leite e continue cozinhando, adicionando mais caldo de legumes aos poucos, até que o arroz esteja completamente cozido e cremoso. Reserve.

Adicione o queijo gorgonzola, o gruyère e o parmesão ao arroz cozido. Mexa bem até que os queijos estejam completamente derretidos e incorporados ao arroz. Acrescente a manteiga e continue mexendo até que ela esteja totalmente derretida e misturada. Deixe o arroz esfriar até que consiga manusear. Reserve.

Montagem

Com as mãos, faça bolinhas de aproximadamente 20 g cada. Aqueça o óleo em uma panela funda em fogo médio. Frite as bolinhas de arroz até que estejam douradas e crocantes. Escorra em papel-toalha e sirva em seguida.

Por Mariana Paker