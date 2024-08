A quinoa é um alimento rico em nutrientes, proteínas e fibras. Isso permite que ela seja uma opção saudável para uma dieta balanceada. Ainda, é fácil de preparar e permite diversas combinações saborosas, sendo a opção ideal para quem busca melhorar a alimentação, ganhar massa muscular ou emagrecer.

A seguir, confira 5 receitas fit com quinoa para ganhar massa muscular!

Salada de quinoa

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

1 pepino cortado em cubos

Suco de 1 limão

1 pimentão vermelho cortado em cubos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cenoura cortada em cubos

cortada em cubos 1 colher de sopa de cheiro-verde picado

Sal a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água e leve ao fogo médio. Acrescente o sal e cozinhe por 15 minutos. Após, acrescente a cenoura e o pimentão e cozinhe até secar a água. Em seguida, transfira para uma saladeira. Em um recipiente, misture o suco de limão, o azeite, o pepino e o sal. Adicione à quinoa, salpique com o cheiro-verde e misture. Sirva em seguida.

Cuscuz de quinoa com ricota

Ingredientes

50 g de ricota esfarelada

1 xícara de chá de tomate sem sementes e cortado em cubos

1/4 de xícara de chá de cebola-roxa picada

100 g de quinoa cozida

1 colher de sopa de semente de linhaça

1/4 de xícara de chá de nozes picadas

1 colher de sopa de hortelã picada

1 colher de sopa de azeite

Sal a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes em um recipiente e misture até ficar homogêneo. Depois, coloque a mistura em forminhas para empada para modelar. Sirva em seguida.

Quinoa com frango e brócolis (Imagem: Azra H | Shutterstock)

Quinoa com frango e brócolis

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

1 peito de frango

2 xícaras de chá de floretes de brócolis cozidos

cozidos 2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água e cozinhe em fogo médio por 15 minutos ou até secar. Reserve. Em um recipiente, tempere o frango com o suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Após, em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Depois, adicione o filé de frango e frite até dourar. Sirva o frango com a quinoa e os floretes de brócolis.

Cozido de quinoa com lentilha

Ingredientes

1/2 xícara de chá de quinoa

5 colheres de sopa de lentilha

2 colheres de sopa de azeite

6 xícaras de chá de água

1 cenoura cortada em cubos

1/2 colher de chá de açafrão em pó

Sal e gengibre ralado a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, deixe a lentilha de molho na água por 4 horas. Depois, escorra e misture com a quinoa. Lave em água corrente e escorra o excesso de água. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o gengibre e o açafrão por 3 minutos. Adicione a mistura de quinoa e lentilha e refogue por 3 minutos. Cubra com as 6 xícaras de chá de água. Quando ferver, acrescente o sal e reduza o fogo. Tampe a panela e cozinhe por 20 minutos. Adicione a cenoura e misture. Cozinhe até secar a água. Sirva em seguida.

Sobremesa fit de quinoa

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa cozida

1/2 xícara de chá de iogurte grego

grego 1 colher de sopa de mel

1 banana cortada em rodelas

5 amêndoas trituradas

1 colher de chá de cacau em pó

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque a quinoa cozida e cubra com o iogurte grego. Acrescente o cacau em pó e misture até obter uma pasta homogênea. Depois, adicione a banana e regue com o mel. Em seguida, polvilhe com as amêndoas e sirva.