O sagu é uma iguaria tradicional feita a partir de pequenas pérolas extraídas da fécula da mandioca. Sua textura gelatinosa e translúcida, quando cozido, o torna popular em diversas receitas. Além disso, por ser neutro em sabor, ele combina bem com diferentes tipos de ingredientes. Por isso, a seguir, confira como preparar 5 receitas irresistíveis com sagu!

Sagu de vinho

Ingredientes

250 g de sagu

2 xícaras de chá de vinho tinto

6 xícaras de chá de água

2 xícaras de chá de açúcar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o sagu e cubra com água. Deixe de molho por 2 horas. Após, transfira para uma panela, adicione o vinho e o açúcar e leve ao fogo baixo para cozinhar. Mexa até o sagu ficar transparente. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira uma travessa e leve à geladeira até o momento de servir.

Pipoca de sagu

Ingredientes

1 fio de óleo

1/2 xícara de chá de sagu

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e o sagu e misture bem. Leve ao fogo baixo, tampe a panela e aguarde estourar. Após, desligue o fogo, transfira as pipocas de sagu para um recipiente e tempere com sal. Sirva em seguida.

Sagu de chocolate (Imagem: Jobz Fotografia | Shutterstock)



Sagu de chocolate

Ingredientes

1 xícara de chá de sagu

1 l de leite

2 canelas em pau

1 xícara de chá de açúcar

200 g chocolate meio amargo picado

125 ml de iogurte

1 colher de sopa de conhaque

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o sagu e metade do leite e deixe de molho por 1 hora. Após, transfira para uma panela, coloque a canela e leve ao fogo médio por 15 minutos, sempre mexendo. Durante o cozimento, acrescente, aos poucos, o restante do leite. Em seguida, retire a canela, junte o açúcar, o iogurte, o chocolate e o conhaque e deixe cozinhar por mais 10 minutos. Transfira o sagu para um recipiente, cubra com plástico filme e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

Dica: sirva o sagu de chocolate decorado com morango.

Bolo de sagu

Ingredientes

300 g de sagu

1 l de leite

790 g de leite condensado

300 ml de leite de coco

1 colher de sopa de margarina

3 ovos

Margarina para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, deixe o sagu de molho na água por 2 horas. Depois, escorra e misture o sagu com o leite, o leite condensado, o leite de coco, a margarina e os ovos até ficar homogêneo. Coloque a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos. Espere esfriar e sirva.

Mingau de sagu

Ingredientes

1 l de leite

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

100 g de coco ralado

2 xícaras de chá de sagu

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o sagu e o leite. Leve ao fogo médio para cozinhar até o sagu ficar transparente, mexendo sempre para não grudar. Após, adicione o leite condensado, mexa bem e deixe ferver por 5 minutos. Em seguida, desligue o fogo, acrescente o creme de leite e o coco ralado e misture bem. Transfira o mingau para um recipiente, cubra com plástico filme e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.