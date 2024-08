Sonda japonesa que levou disparo de laser da Nasa deixa de funcionar na Lua

A Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (Jaxa, na sigla em inglês) anunciou o encerramento das operações da sonda lunar Slim (smart lander for investigating moon, em inglês). Em comunicado divulgado nesta segunda-feira (26/8), a Jaxa diz que a espaçonave deixou de funcionar às 22h40 de sexta-feira (23/8). A decisão foi tomada após a perda de comunicação com o equipamento durante os períodos operacionais de maio a julho, seguindo o último contato estabelecido em 28 de abril.

No fim de julho, a Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa, na sigla em inglês) informou que disparou duas vezes, com sucesso, laser contra a sonda. Tanto a Nasa quanto a Jaxa ressaltaram, à época, que o teste realizado serviu para demonstrar a viabilidade de utilizar a tecnologia laser para comunicação precisa e navegação na superfície lunar. Segundo as duas agências, o disparo ocorreu da seguinte forma: a sonda lunar LRO, da Nasa, enviou pulsos de laser para um pequeno retrorefletor instalado no módulo de pouso japonês Slim, que enviou com sucesso de volta. Segundo as duas agências espaciais, a precisão alcançada vai permitir, no futuro, guiar astronautas com maior segurança e mapear a superfície lunar com detalhes nunca vistos antes.

Histórico

A Slim foi lançada em 7 de setembro de 2023 e realizou um pouso bem-sucedido na Lua em 20 de janeiro de 2024. A precisão do pouso foi avaliada com um erro de posição de aproximadamente 10m do ponto-alvo, confirmando o primeiro pouso preciso na Lua. Além disso, a câmera Multi-Band Camera (MBC) realizou com sucesso observações espectrais em 10 bandas de comprimento de onda em 10 rochas, superando as expectativas iniciais.

A sonda sobreviveu a três noites lunares e permaneceu operacional, demonstrando resultados que superaram os objetivos iniciais, apesar de não fazer parte do plano original da missão, destacou a Jaxa no comunicado.