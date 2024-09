Estudo brasileiro mostra a importância da vitamina D para fertilidade

Os efeitos da vitamina D na fertilidade são tema de diversos estudos científicos, focando em aspectos individuais como a qualidade do esperma e a capacidade reprodutiva feminina. Contudo, ainda não havia pesquisas que avaliaram a interação dos níveis da vitamina em ambos os parceiros e seu impacto nos resultados da fertilização in vitro (FIV). Agora, um novo trabalho, apresentado ontem no 28º Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida (CBRA2024), analisou a fundo essa relação.

O estudo brasileiro analisou 267 casais submetidos à FIV entre janeiro de 2017 e março de 2019. A pesquisa foi conduzida para avaliar se os níveis de vitamina D poderiam interferir na qualidade dos embriões e na gravidez. Os resultados mostraram não haver nenhuma associação concreta entre o sucesso de uma gestação e as taxas dessa substância nos pais.

Roberto de Azevedo, líder do estudo, explicou que, apesar do interesse contínuo sobre a vitamina D devido à presença de seus receptores nos ovários e testículos, ainda não existem diretrizes claras que definam a necessidade de suplementação e seu impacto na fertilidade.

O estudo questiona a necessidade da suplementação de vitamina D na gestação. "Um trabalho a ser feito é justamente tentar encontrar um nível de vitamina que pudesse ter uma relação específica com desfecho reprodutivo", disse Azevedo. De acordo com ele, o estudo liderado pela clínica Fertipraxis é o primeiro a correlacionar os níveis de vitamina D em ambos os parceiros com os desfechos reprodutivos, sem identificar diferenças significativas.