5 bebidas quentes detox para os dias frios

Golden milk com cúrcuma (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock) - (crédito: Edicase)

Nos dias frios, a falta de energia pode ser um desafio. No entanto, existem formas deliciosas e saudáveis de revitalizar o corpo, como as bebidas detox quentes, pensadas para quem deseja aumentar a vitalidade e melhorar o bem-estar. Além de aquecer, elas oferecem um boost de nutrientes e antioxidantes que ajudam a fortalecer o sistema imunológico e a combater o cansaço. Incorporando essas opções ao seu dia a dia, é possível enfrentar o frio com mais disposição e saúde. Desfrute de uma xícara quente e sinta os benefícios destas 5 opções:

Golden milk com cúrcuma

Ingredientes

2 xícaras de chá de leite de amêndoas

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1 colher de chá de gengibre em pó

em pó 1/2 colher de chá de canela em pó

1/4 colher de chá de pimenta-do-reino moída

2 anis-estrelados

2 colheres de sopa de mel

Modo de preparo

Em uma panela pequena, aqueça o leite de amêndoas em fogo médio até começar a formar pequenas bolhas nas bordas, mas sem deixar ferver. Adicione a cúrcuma, o gengibre, a canela e a pimenta-do-reino em pó ao leite de amêndoas aquecido. Mexa bem para combinar todos os ingredientes. Acrescente o mel, coloque o anis-estrelado na panela e deixe a mistura cozinhar em fogo baixo por cerca de 5 minutos.

Retire a panela do fogo e coe a bebida para remover o anis-estrelado e quaisquer pedaços de especiarias. Sirva quente em uma caneca.

Chá de gengibre e limão

Ingredientes

500 ml de água

1 pedaço de gengibre fresco fatiado

Suco de 1 limão

1 colher de chá de mel

1 pitada de pimenta-caiena

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água e o gengibre em fogo alto até ferver. Reduza o fogo e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 10 minutos. Retire do fogo, adicione o suco de limão e misture bem. Adicione mel e pimenta-caiena e sirva quente.

Caldo de legumes e ervas

Ingredientes

1 litro de água

1 cenoura cortada em rodelas

1 abobrinha cortada em cubos

cortada em cubos 1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 ramo de salsa fresca

1 folha de louro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque a água, a cenoura, a abobrinha, a cebola, o alho, a salsa e a folha de louro. Leve ao fogo alto até ferver. Reduza o fogo para médio-baixo e deixe cozinhar aproximadamente 30 minutos. Retire a salsa e a folha de louro, tempere com sal e pimenta. Sirva em seguida.

Chocolate quente com pimenta e especiarias (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)

Chocolate quente com pimenta e especiarias

Ingredientes

2 xícaras de chá de leite de amêndoa ou leite integral

3 colheres de sopa de cacau em pó sem açúcar

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

1/2 colher de chá de canela em pó

1/4 colher de chá de noz-moscada ralada

1 pitada de pimenta-caiena

1 colher de chá de extrato de baunilha

Modo de preparo

Em uma panela média, aqueça o leite de amêndoa até começar a soltar vapor, mas sem deixar ferver. Adicione o cacau em pó e o açúcar mascavo ao leite aquecido, mexendo constantemente até que o cacau esteja completamente dissolvido e a mistura homogênea.

Acrescente a canela em pó, a noz-moscada ralada e a pimenta caiena à panela. Misture bem para incorporar todas as especiarias ao chocolate quente. Retire a panela do fogo e adicione o extrato de baunilha, mexendo suavemente. Despeje o chocolate quente em canecas e sirva imediatamente.

Chá verde com hortelã e canela

Ingredientes

500 ml de água

1 colher de sopa de folhas de chá verde

5 folhas de hortelã fresca

1 pau de canela

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela em fogo médio, aqueça a água até ferver. Retire do fogo. Adicione as folhas de chá verde, as folhas de hortelã e o pau de canela. Tampe e deixe em infusão por aproximadamente 5 minutos. Coe o chá e adicione mel para adoçar. Sirva em seguida.