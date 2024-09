5 receitas práticas e saborosas com bacon

Nada melhor do que o aroma de bacon na cozinha para abrir o apetite. Um ingrediente que encanta desde os mais simples petiscos até os pratos mais elaborados, esta é uma aposta certeira para quem quer surpreender. Se você está buscando inspirações para usar bacon de maneira criativa e saborosa, estas 5 receitas o conquistarão. Confira!

Batata recheada com bacon e queijo

Ingredientes

4 batatas grandes

150 g de bacon picado

1 xícara de chá de queijo cheddar ralado

1/2 xícara de chá de creme de leite

1/4 de xícara de chá de cebolinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Lave bem as batatas e faça furos com um garfo em toda a sua superfície. Enrole cada batata em papel-alumínio, coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 1 hora. Enquanto as batatas assam, frite o bacon em uma frigideira, em fogo médio, até ficar crocante. Escorra em papel-toalha.

Retire as batatas do forno, corte ao meio (no sentido do comprimento) e, com cuidado, retire o interior, deixando uma borda de aproximadamente 1 cm. Em uma tigela, misture a polpa da batata com o creme de leite, metade do queijo cheddar, o bacon (reserve um pouco para decorar) e a cebolinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Recheie as cascas das batatas com essa mistura, cubra com o restante do queijo cheddar e leve ao forno por mais 10 minutos, ou até o queijo derreter e dourar. Decore com o restante do bacon e sirva quente.

Bruschetta de bacon e tomate

Ingredientes

1 baguete ou pão italiano cortado em fatias finas

200 g de bacon cortado em tiras

2 tomates picados

picados 1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 alho inteiro descascado

Queijo parmesão ralado, folhas de manjericão fresco, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque as tiras de bacon em uma frigideira e frite em fogo médio até ficarem crocantes. Retire e escorra em papel-toalha. Em uma tigela, misture os tomates picados, o alho picado, o azeite de oliva, o sal, a pimenta-do-reino e manjericão. Reserve.

Coloque as fatias de pão em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 5 minutos, ou até ficarem levemente douradas. Retire o pão do forno, esfregue o alho inteiro sobre cada fatia, coloque uma porção da mistura de tomate e cubra com pedaços de bacon crocante. Polvilhe queijo parmesão por cima, se desejar, e sirva imediatamente.

Muffins com bacon e queijo (Imagem: Julie208 | Shutterstock)

Muffins com bacon e queijo

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de milho

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1 colher de sopa de fermento em pó

1/2 colher de chá de sal

2 ovos

1 xícara de chá de leite

1/4 de xícara de chá de óleo vegetal

100 g de bacon picado

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

1/4 de xícara de chá de cebolinha picada

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture as farinhas, o fermento e o sal. Em outra tigela, bata os ovos, o leite e o óleo até ficar homogêneo. Adicione os ingredientes líquidos aos secos e misture bem. Acrescente o bacon frito, o queijo e a cebolinha à massa e mexa. Divida a massa entre forminhas de muffins de silicone. Leve ao forno preaquecido a 180 °C 20-25 minutos, até que estejam dourados e firmes ao toque. Deixe esfriar um pouco antes de desenformar e servir.

Palitos de abobrinha empanados com bacon

Ingredientes

2 abobrinhas cortadas em palitos

cortadas em palitos 150 g de bacon moído

1 xícara de chá de farinha de arroz

2 ovos batidos

1 xícara de chá de farinha de rosca

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os palitos de abobrinha com sal e pimenta-do-reino. Em três tigelas separadas, coloque a farinha de arroz, os ovos batidos e a farinha de rosca misturada com o bacon moído.

Passe cada palito de abobrinha na farinha de arroz, depois nos ovos batidos e, por fim, na mistura de farinha de rosca e bacon. Frite os palitos de abobrinha empanados no óleo quente, em fogo médio, até ficarem dourados e crocantes. Escorra em papel-toalha e sirva quente.

Pizza de abobrinha com bacon e muçarela

Ingredientes

2 abobrinhas cortadas em rodelas grossas

150 g de bacon picado

1 xícara de chá de molho de tomate

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

muçarela ralado 1/2 colher de chá de orégano

Azeite de oliva para pincelar

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Pincele as rodelas de abobrinha com azeite de oliva e tempere com sal e pimenta-do-reino. Coloque as rodelas de abobrinha em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos, até começarem a amolecer. Retire do forno e espalhe um pouco de molho de tomate sobre cada rodela. Cubra com o bacon picado e o queijo muçarela ralado. Polvilhe com orégano seco. Volte ao forno e asse por mais 10 minutos, até que o queijo esteja derretido e dourado. Sirva como entrada ou lanche.