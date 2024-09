De predador a presa: cientistas registram predação inédita de tubarão

De predador a presa. Foi o que aconteceu com o tubarão-sardo (Lamna nasus), um gigante dos oceanos, para a surpresa de pesquisadores da Universidade Estadual do Arizona, nos Estados Unidos. Em um artigo publicado na revista Frontiers in Marine Science, eles revelam o fato inédito, registrado no mar aberto ao sudeste das Bermudas. "Esse é o primeiro evento de predação documentado de um tubarão-sardo em qualquer lugar do mundo", disse a autora principal, Brooke Anderson. Segundo o artigo, a observação mostra que há muito mais complexidade nas relações entre tubarões do que se imaginava.

Os tubarões-sardos vivem no Oceano Atlântico, no Pacífico Sul e no Mediterrâneo. Eles são grandes, ativos e poderosos — têm até 3,7m de comprimento e pesam até 230kg. Também são longevos: vivem, em média, 30 anos, mas podem alcançar os 65. As fêmeas dão à luz uma média de quatro filhotes a cada um ou dois anos.

Devido ao ciclo reprodutivo lento, as populações da espécie não conseguem se recuperar rapidamente de pesca recreativa, captura acidental e perda do habitat. Por isso, estão na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas.

Grávida

No evento observado pelos pesquisadores, que estudavam a migração de tubarões, os animais estavam identificados com etiquetas, que se comunicavam com satélite, para monitoramento. Entre eles, havia uma fêmea grávida. Quando o peixe navegava nas Bermudas, os sinais indicaram que o equipamento estava solto. Apenas uma explicação era possível: naquele dia, o espécime havia sido caçado e comido por um predador maior.

"A predação de uma de nossas tubarões-sardos prenhas foi uma descoberta inesperada. Muitas vezes pensamos em tubarões grandes como predadores de ponta. Mas com os avanços tecnológicos, começamos a descobrir que as interações de grandes predadores podem ser ainda mais complexas do que se pensava anteriormente", disse Anderson. Ela alerta para a gravidade da descoberta em uma situação já de escassez da espécie: "Se a predação for mais disseminada do que se pensava anteriormente, pode haver grandes impactos para a população de tubarões-sardos, que já está sofrendo devido à sobrepesca histórica."

Pesquisadores apostam em dois candidatos grandes o suficiente para predar o tubarão-sardo: o tubarão-branco (Carcharodon carcharias) e o tubarão-mako (Isurus oxyrhinchus). O primeiro é o suspeito mais provável, disseram. "Precisamos continuar estudando as interações de predadores, para estimar com que frequência os grandes tubarões caçam uns aos outros. Isso nos ajudará a descobrir quais impactos em cascata essas interações podem ter no ecossistema", escreveram, no artigo.