6 receitas fit com banana para incluir na dieta

A banana é uma fruta rica em carboidratos, fibras, potássio e magnésio. Além disso, oferece diversos benefícios para a saúde, pois ajuda a reduzir a pressão arterial e evitar cãibras musculares, bem como fornece energia para o corpo. Inclusive, por ser leve e nutritiva, pode ser utilizada em receitas que auxiliam no emagrecimento. Por isso, selecionamos algumas sobremesas com banana para você experimentar. Confira!

Bolo de banana

Ingredientes

3 ovos

2 bananas descascadas e cortadas em rodelas

descascadas e cortadas em rodelas 1/2 xícara de chá de leite de soja

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de farinha de aveia

2 colheres de sopa de óleo de coco

2 colheres de sopa de xilitol

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, as bananas, o leite de soja e o óleo de coco e bata bem. Acrescente a farinha de trigo integral, a farinha de aveia, o fermento químico e o xilitol e bata por mais 2 minutos. Após, transfira a massa para uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 50 minutos. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Doce de banana

Ingredientes

3 bananas maduras, descascadas e cortadas em fatias

1 colher de sopa de xilitol

1/4 de xícara de chá de água

Canela em pó a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as bananas e leve ao fogo médio para cozinhar até derreterem e formarem um purê. Adicione a água, o xilitol e a canela e cozinhe até o doce começar a soltar do fundo da panela, mexendo sempre. Desligue o fogo, transfira para um recipiente com tampa e aguarde esfriar. Leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida.

Palha italiana de banana

Ingredientes

2 bananas descascadas e amassadas

1 scoop de whey protein sabor chocolate

sabor chocolate 2 colheres de sopa de leite em pó integral

Óleo de coco para untar

Leite em pó integral para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as bananas e, com a ajuda de um garfo, amasse-as. Leve ao micro-ondas por 2 minutos. Após, adicione o whey protein e o leite em pó e mexa para incorporar. Transfira o doce para um refratário untado com óleo de coco e leve à geladeira por 2 horas. Passado esse tempo, retire a palha italiana da geladeira e corte com a ajuda de uma faca. Finalize passando no leite em pó e sirva em seguida.

Brigadeiro de banana (Imagem: Vladislav Noseek | Shutterstock)

Brigadeiro de banana com whey protein

Ingredientes

2 bananas maduras, descascadas e amassadas

5 colheres de sopa de whey protein

2 colheres de sopa de cacau em pó 70%

70% Cacau em pó 70% para enfeitar os brigadeiros

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as bananas e leve ao fogo baixo para cozinhar até começarem a desgrudar da panela. Adicione o whey protein e o cacau em pó e misture rapidamente. Desligue o fogo, transfira o doce para um recipiente e aguarde esfriar. Após, enrole os brigadeiros e passe-os no cacau em pó. Coloque-os em um recipiente e leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida.

Panqueca de banana com leite em pó e queijo

Ingredientes

1 ovo

1 colher de sopa de leite em pó integral

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 banana descascada e amassada

Óleo de coco para untar

Mel a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o ovo, o leite em pó, a farinha de aveia e a banana e bata até obter uma consistência homogênea. Após, unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a massa sobre ela, espalhe e cozinhe até começar a fazer bolhas. Vire para dourar o outro lado e, após, desligue o fogo. Sirva com mel.

Muffin de granola com banana

Ingredientes

2 xícaras de chá de granola

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1/4 xícara de chá de óleo de coco

2 bananas descascadas e picadas

2 ovos

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Canela em pó a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo de coco e as bananas e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente a farinha de aveia, a granola, o fermento químico e a canela. Bata novamente até incorporar. Após, distribua a massa em forminhas de silicone para muffin e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme. Sirva em seguida.