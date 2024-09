6 sopas frias e leves para os dias de calor

Geralmente, as sopas são mais consumidas durante os dias frios. No entanto, também é possível consumi-las nos períodos mais quentes do ano. Para isso, uma alternativa são as opções frias e leves. Dessa forma, você consegue variar a alimentação do dia a dia e aumentar o consumo de líquido e vegetais — tão importantes para a saúde. A seguir, confira como preparar sopas frias deliciosas!

Sopa fria de cenoura

Ingredientes

6 cenouras cortadas em rodelas

cortadas em rodelas 400 ml de suco de laranja

8 colheres de sopa de iogurte desnatado

1 colher de sopa de hortelã

4 xícaras de chá de água

Sal a gosto

Modo de preparo

Coloque as cenouras em uma panela e cubra-as com água. Leve ao fogo médio e cozinhe até ficarem macias. Retire do fogo e aguarde esfriar. Escorra as cenouras e reserve a água do cozimento. Bata no liquidificador as cenouras cozidas e o suco de laranja até obter uma mistura homogênea. Acrescente a água do cozimento aos poucos até obter a consistência desejada. Junte o iogurte e bata novamente. Tempere com sal a gosto e misture. Distribua a sopa em cumbucas individuais e sirva com a hortelã.

Sopa fria de cebola

Ingredientes

2 cebolas cortadas em fatias

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 l de caldo de galinha

200 g de iogurte natural

natural 2 colheres de sopa de coentro

1/2 colher de chá de cominho

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque 1/3 da cebola e, quando estiver bem dourada, acrescente o restante. Refogue e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o caldo de galinha e o cominho e misture. Depois, retire do fogo e deixe esfriar. Na hora de servir, acrescente o iogurte, o coentro e misture.

Sopa fria de ervilha e hortelã

Ingredientes

2 xícaras de chá de ervilhas frescas

1 xícara de chá de caldo de legumes gelado

1/2 xícara de chá de iogurte natural

natural 1/4 xícara de chá de hortelã fresca picada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, cozinhe, em fogo médio, as ervilhas em água com sal até ficarem macias. Escorra e deixe esfriar. No liquidificador, adicione as ervilhas, o caldo de legumes, o iogurte, a hortelã e o azeite. Bata até obter uma mistura homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto e leve à geladeira por aproximadamente 1 hora para resfriar bem. Sirva em seguida.

Sopa fria de salsão

Ingredientes

5 talos de salsão cortados em pedaços

1 cebola cortada em pedaços

cortada em pedaços 2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

1/4 de xícara de chá de farinha de grão-de-bico

4 xícaras de chá de leite desnatado

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o alho, o salsão e a cebola e refogue por 10 minutos. Junte a farinha de grão-de-bico e misture bem. Adicione o leite aos poucos e, mexendo sempre, cozinhe até engrossar. Tempere com o sal a gosto. Espere esfriar e bata no liquidificador. Passe a sopa pela peneira, coloque em um recipiente e leve à geladeira por algumas horas antes de servir.

Sopa fria de beterraba e pepino (Imagem: Jarvna | Shutterstock)

Sopa fria de beterraba e pepino

Ingredientes

2 pepinos

1 beterraba cozida e picada

400 g de iogurte natural

1 colher de sopa de azeite

Salsinha, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Descasque os pepinos, corte-os ao meio no sentido do comprimento e, com uma colher de chá, retire as sementes. Bata no liquidificador os pepinos, a beterraba e o azeite até obter uma textura cremosa e tempere com sal. Coloque a mistura em uma tigela, junte o iogurte e bata com um batedor manual. Leve à geladeira por algumas horas e sirva com a pimenta-do-reino e a salsinha.

Gaspacho

Ingredientes

6 tomates maduros

1 pepino descascado e picado

1 pimentão vermelho, sem sementes e picado

1 cebola picada

2 dentes de alho

3 colheres de sopa de vinagre de vinho tinto

4 colheres de sopa de azeite de oliva

1 fatia de pão integral, sem casca

2 xícaras de chá de água gelada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de manjericão fresco para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, adicione os tomates, o pepino, o pimentão, a cebola e o alho. Bata até obter uma mistura homogênea. Adicione o vinagre, o azeite, o pão, e a água gelada. Bata novamente até obter uma textura cremosa. Tempere com sal e pimenta-do-reino e transfira o gaspacho para uma tigela. Leve à geladeira por aproximadamente 2 horas para que os sabores se intensifiquem. Sirva bem gelado, decorado com folhas de manjericão fresco.