Veja como evitar a queda das sobrancelhas e mantê-las fortes

As sobrancelhas são responsáveis por valorizar as feições, por isso a atenção aos cuidados diários é fundamental para preservar sua beleza (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

As sobrancelhas são um dos elementos mais marcantes da expressão facial, e sua saúde merece atenção. A queda dos fios pode ocorrer por diversos motivos, como estresse, falta de nutrientes ou excesso de procedimentos estéticos.

“Traumas locais, por acidentes ou queimaduras, por exemplo, e condições sistêmicas, como neoplasias, doenças autoimunes e alopecia, são motivos que podem causar a queda das sobrancelhas. Porém, o principal motivo por trás de falhas nas sobrancelhas é o trauma gerado pela retirada excessiva dos pelos da região, com pinças e outros agentes depilatórios”, explica a dermatologista Dra. Mônica Aribi, sócia efetiva da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Sendo assim, para prevenir a questão, confira as dicas a seguir!

Cuidados com a remoção de pelos das sobrancelhas

Para evitar falhas na região, a dermatologista recomenda tomar cuidado com a realização frequente desse tipo de técnica. “Para quem deseja manter a aparência das sobrancelhas em dia, o mais recomendado é apenas limpar em volta com uma pinça sem exagerar na frequência e cortar os fios que estão mais longos”, aconselha a Dra. Mônica Aribi, que ressalta que as maquiagens definitivas, muito usadas para corrigir falhas nas sobrancelhas, também podem ser um motivo por trás da queda dos fios.

“Além de gerarem um resultado permanente que, muitas vezes, pode não ser satisfatório, procedimentos de maquiagem definitiva e micropigmentação podem gerar danos que levam a falhas na região. Em contrapartida, não há problema algum em usar maquiagem convencional na região, desde que seja devidamente retirada no final do dia, pois, caso contrário, pode causar um entupimento dos folículos pilosos com consequente queda dos fios“, afirma.

Investigando as causas das falhas nas sobrancelhas

Nos casos em que as falhas na sobrancelha já estão presentes, o primeiro passo é buscar um especialista para verificar a real causa da queda, pois, caso se trate de um problema sistêmico, por exemplo, este precisa ser tratado para que os fios voltem a crescer. O médico poderá realizar uma avaliação e indicar o tratamento adequado.

“No mercado, existem séruns de crescimento que podem ajudar a preencher falhas, mas é importante prestar atenção à formulação para não usar produtos muito concentrados que podem causar irritação. Além disso, podemos indicar o uso de medicamentos como latanaprosta e minoxidil, que podem ser aplicados com um cotonete na região de uma a duas vezes por dia para acelerar o crescimento dos fios”, diz a Dra. Mônica Aribi, que acrescenta que, em casos mais graves, sessões com o laser Fotona também ajudam a estimular os pelos da região.

Transplante de sobrancelha como alternativa

Outra opção é a realização de um transplante de sobrancelha, que funciona de maneira muito similar ao transplante capilar. “No transplante, são retiradas unidades foliculares, onde está localizada a raiz dos pelos, de um local saudável, chamada de área doadora, para serem transferidas para a região das sobrancelhas”, explica o Dr. Danilo S. Talarico, médico professor de Cirurgia Capilar e Tricologia.

Para garantir a naturalidade do procedimento, são escolhidos fios que possuem diâmetro e outras características similares aos pelos que já estão presentes na sobrancelha. “Geralmente, extraímos os fios mais delicados da parte occipital do couro cabeludo, próximos à nuca, mas também podemos coletar pelos de outras áreas, como da região pélvica. Em seguida, esses fios são inseridos um a um de maneira estratégica de acordo com a angulação e distribuição necessárias para restaurar as sobrancelhas com naturalidade”, diz o especialista.

Resultados e benefícios do transplante de sobrancelhas

Conforme o Dr. Danilo Talarico, o transplante de sobrancelha, quando devidamente realizado, confere resultados muito naturais, principalmente porque permite devolver o volume e a tridimensionalidade à região, o que não é possível com outros procedimentos. Também é muito seguro, pois, como as unidades foliculares utilizadas são do próprio paciente, não há risco de rejeição.

Já as cicatrizes são praticamente imperceptíveis. “Após o procedimento, é possível ter uma ideia do resultado, que ainda não é definitivo, pois é normal que os fios transplantados caiam. Mas logo voltam a crescer e o resultado final pode ser visualizado após cerca de 6 meses”, afirma o médico. “Além de corrigir falhas, esse tipo de transplante também pode ser realizado para corrigir assimetrias e melhorar a harmonia facial de maneira definitiva”, acrescenta.

O envelhecimento influencia a queda dos pelos das sobrancelhas devido ao enfraquecimento dos músculos na região da testa (Imagem: freepik | freepik)

Efeitos do envelhecimento na queda das sobrancelhas

Vale ressaltar ainda que, além da queda dos fios propriamente ditos, a sobrancelha como um todo também pode cair de posição em função do processo de envelhecimento, o que também afeta a harmonia facial.

“Devido a um enfraquecimento dos músculos da região da testa, a sobrancelha, principalmente a região da cauda, pode descer para uma posição inferior à normal, conferindo um aspecto triste ao olhar e alguns anos à aparência”, afirma a cirurgiã plástica Dra. Beatriz Lassance, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Procedimentos para elevação das sobrancelhas envelhecidas

Nesses casos, é possível optar por alguns procedimentos. “A toxina botulínica paralisa alguns músculos envolvidos na movimentação e queda das sobrancelhas para suspendê-las e arqueá-las”, explica a médica Beatriz Lassance. Já em casos mais graves, nos quais há uma queda significativa das sobrancelhas, apenas a aplicação de toxina botulínica pode não ser suficiente para conferir resultados satisfatórios.

Nessas situações, a melhor opção é realizar a elevação dos supercílios de maneira cirúrgica. “O procedimento é realizado por meio de pequenas incisões próximas ao couro cabeludo pelas quais é possível reposicionar os tecidos da região, como músculos, ligamentos e pele, de forma a promover tração com consequente elevação das sobrancelhas”, diz a profissional, que ressalta que as cicatrizes são pequenas e pouco perceptíveis. “E os resultados são muito naturais”, finaliza.

Por Guilherme Zanette