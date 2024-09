Bolo simples e caseiro já é tudo de bom, mas quando ele é servido com cobertura, se torna ainda mais especial. Inclusive, é possível preparar receitas práticas, rápidas e com ingredientes simples. Por isso, selecionamos 5 receitas deliciosas de bolos com cobertura para você fazer em casa. Veja!

Bolo de limão com cobertura

Ingredientes

Massa

5 ovos

1 limão sem casca e sem semente cortado em quatro

1 xícara de chá de açúcar

200 g de margarina

1/3 de xícara de chá de leite

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

Margarina para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

395 g de leite condensado

1/4 de xícara de chá de leite

3 colheres de sopa de suco de limão

Raspas da casca de 1 limão

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o limão, o açúcar, a margarina, o leite, a farinha de trigo e o fermento. Despeje a massa em uma forma untada com margarina e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido na temperatura média por 40 minutos. Reserve.

Cobertura

No liquidificador, bata o leite condensado, o leite e o suco de limão até obter uma cobertura cremosa. Cubra o bolo ainda quente com a cobertura e decore com raspas de casca de limão. Deixe esfriar e sirva.

Bolo de maracujá com cobertura

Ingredientes

Massa

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

1 xícara de chá de suco de maracujá concentrado

concentrado 4 ovos

1 colher de sopa de margarina

1 1/2 xícara de chá de açúcar

Margarina para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

Polpa de 2 maracujás

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água

1 colher de sobremesa de amido de milho

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha e o fermento e reserve. No liquidificador, bata os demais ingredientes até ficar homogêneo. Depois, misture com os ingredientes da tigela até incorporar. Despeje a massa em uma forma untada com margarina e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido na temperatura média por 30 minutos. Retire do forno e deixe descansar por 5 minutos.

Cobertura

Em uma panela, leve ao fogo médio todos os ingredientes da cobertura e mexa até obter uma mistura homogênea. Desenforme o bolo e espalhe a cobertura. Deixe esfriar e sirva.

Bolo de laranja com cobertura de chocolate (Imagem: Lesya Dolyuk | Shutterstock)

Bolo de laranja com cobertura de chocolate

Ingredientes

Massa

2 laranjas sem casca e sem sementes cortadas em quatro

2 ovos

1 xícara de chá de óleo

1 1/2 xícara de chá de açúcar

2 xícaras de chá de farinha de trigo

2 colheres de chá de fermento em pó

Margarina para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

80 g de chocolate meio amargo picado

meio amargo picado 1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água

3 colheres de sopa de manteiga

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha e o fermento e reserve. No liquidificador, bata os demais ingredientes até ficar homogêneo. Depois, misture com os ingredientes da tigela até incorporar. Despeje a massa em uma forma untada com margarina e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido na temperatura média por 50 minutos.

Cobertura

Em uma panela, misture a água com o açúcar e leve ao fogo médio até obter uma calda em ponto de fio grosso. Coloque no liquidificador o chocolate e a manteiga. Despeje a calda quente e bata até obter uma mistura lisa. Deixe amornar, desenforme o bolo e cubra com a cobertura. Não deixe a cobertura esfriar demais antes de espalhar, para não endurecer. Sirva em seguida.

Dica: enfeite o bolo com rodelas de laranja e folhas de hortelã.

Bolo de chocolate com cobertura de ganache

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de manteiga

2 ovos

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de cacau em pó

1 colher de chá de fermento em pó

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

1/2 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de água fervente

Cobertura

200 g de chocolate meio amargo

meio amargo 1/2 xícara de chá de creme de leite

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, bata o açúcar e a manteiga até obter um creme. Adicione os ovos, um de cada vez, e continue batendo. Em um recipiente, misture a farinha, o cacau, o fermento e o bicarbonato. Adicione à mistura de manteiga, alternando com o leite e a água fervente. Misture até obter uma massa homogênea. Despeje a massa em uma forma untada e leve ao forno preaquecido na temperatura média por aproximadamente 35 minutos. Deixe esfriar.

Cobertura

Leve uma panela ao fogo e aqueça o creme de leite. Acrescente o chocolate picado e misture até o chocolate derreter e a mistura ficar homogênea. Deixe esfriar um pouco antes de espalhar sobre o bolo. Sirva em seguida.

Bolo de morango com cobertura de chantili

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de manteiga

2 ovos

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de fermento em pó

1/2 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de morangos picados

Cobertura

1 xícara de chá de creme de leite fresco

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha

Morangos a gosto para decorar

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, bata o açúcar e a manteiga até ficar cremoso. Adicione os ovos e bata bem. Misture a farinha e o fermento. Adicione à mistura de manteiga, alternando com o leite e incorpore os morangos picados. Despeje a massa em uma forma untada e leve ao forno preaquecido na temperatura média por aproximadamente 30 minutos. Reserve.

Cobertura

Em uma tigela, bata o creme de leite com o açúcar e a baunilha até obter uma mistura espessa. Espalhe sobre o bolo e decore com morangos frescos. Sirva em seguida.