5 receitas de sorvetes cremosos para o domingo

Não tem nada melhor que um sorvete para combinar com um domingo ensolarado. Afinal, a sobremesa é a escolha perfeita para tornar o fim de semana mais doce e refrescante. Versátil, o gelado pode ser feito com frutas, chocolates e combinar ingredientes que agradam a diversos paladares. Por isso, selecionamos 5 receitas de sorvetes simples e cremosos para você experimentar e tornar o seu dia de descanso ainda mais especial. Confira!

Sorvete de chocolate cremoso

Ingredientes

1 pacote de gelatina incolor sem sabor

50 ml de água

340 g de leite condensado

250 g de creme de leite

1 xícara de chá de chocolate em pó

500 ml de leite

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a gelatina, a água e mexa até dissolver completamente. Após, coloque em uma panela e leve ao fogo médio para aquecer. Reserve. Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o chocolate em pó, o leite, o creme de leite, a gelatina reservada e bata por 2 minutos.

Transfira o creme para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 3 horas. Depois, retire o sorvete do congelador, transfira para uma batedeira e bata até obter uma mistura homogênea. Disponha o sorvete novamente em um recipiente com tampa leve ao congelador até gelar completamente. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com avelãs trituradas e folhas de hortelã.

Sorvete de maracujá para o domingo

Ingredientes

400 ml de leite integral

680 g de leite condensado

250 g de creme de leite

300 ml de suco de maracujá concentrado

1 colher de chá de emulsificante

1/2 xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de açúcar

Polpa de 1 maracujá

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite, o leite condensado, o creme de leite, o suco de maracujá e bata por 3 minutos. Transfira o creme para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 3 horas. Enquanto isso, em uma panela, coloque a água, o açúcar, a polpa de maracujá e leve ao fogo baixo até reduzir, mexendo sempre. Reserve.

Retire o sorvete do congelador, transfira para uma batedeira e bata até ficar cremoso. Adicione o emulsificante e continue batendo por mais 10 minutos. Disponha o sorvete novamente em um recipiente com tampa, despeje a calda de maracujá sobre ele e leve ao congelador por 7 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de leite condensado (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Sorvete de leite condensado

Ingredientes

500 ml de leite gelado

125 g de açúcar

75 g de leite em pó

1 colher de sobremesa de liga neutra

de liga neutra 1 colher de sobremesa de pó aromatizante de leite condensado

1 colher de chá de emulsificante

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite gelado, o açúcar, o leite em pó, a liga neutra, o pó aromatizante de leite condensado e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o creme para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 2 horas. Após, coloque o sorvete em uma batedeira, junte o emulsificante e bata por 15 minutos. Despeje o sorvete novamente em um recipiente com tampa e leve ao congelador até congelar completamente. Sirva em seguida.

Sorvete de manga

Ingredientes

2 xícaras de chá de polpa de manga

1 xícara de chá de creme de leite

1 xícara de chá de leite integral

3/4 xícara de chá de açúcar

1 colher de sopa de suco de limão

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o açúcar com o leite até que esteja completamente dissolvido. Adicione o creme de leite, a polpa de manga e o suco de limão e misture até os ingredientes estarem totalmente incorporados. Despeje a mistura em um pote, tampe e leve ao congelador. Mexa a mistura a cada 30 minutos com um garfo para quebrar os cristais de gelo. Continue até que o sorvete esteja cremoso e firme. Sirva em seguida.

Sorvete de baunilha

Ingredientes

2 xícaras de chá de creme de leite

1 xícara de chá de leite integral

3/4 xícara de chá de açúcar

1 colher de sopa de extrato de baunilha

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o açúcar com o leite até que esteja completamente dissolvido. Adicione o creme de leite e o extrato de baunilha, mexendo bem. Despeje a mistura um recipiente raso com tampa e leve ao congelador. A cada 30 minutos, retire do congelador e mexa com um garfo para quebrar os cristais de gelo. Repita esse processo até que o sorvete esteja cremoso. Sirva em seguida.