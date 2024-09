5 receitas surpreendentes com coco para o jantar

O coco, além de saudável, é um dos ingredientes mais versáteis e apreciados na culinária mundial, oferecendo um sabor tropical que combina tanto com pratos doces quanto salgados. Seu sabor levemente adocicado permite criações surpreendentes, transformando pratos comuns em experiências gastronômicas inesquecíveis. Por isso, confira 5 receitas surpreendentes com coco para dar um toque especial ao seu jantar!

Arroz de coco com especiarias

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz (lavado e escorrido)

(lavado e escorrido) 1 coco fresco cortado em lascas finas

500 ml de leite de coco

3 cravos-da-índia

250 g de castanha-de-caju

1/2 xícara de chá de uvas-passas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela média, coloque o arroz, o leite de coco, a pimenta-do-reino e o sal. Leve ao fogo até o arroz cozinhar. Após, desligue o fogo, adicione os cravos-da-índia e deixe descansar por aproximadamente 15 minutos com a panela tampada para completar o cozimento e absorver os sabores.

Após o tempo de descanso, adicione as lascas de coco, as castanhas-de-caju e as uvas-passas ao arroz. Misture delicadamente para incorporar todos os ingredientes. Sirva imediatamente.

Salmão grelhado com crosta de coco e ervas

Ingredientes

4 filés de salmão

1/2 xícara de chá de coco fresco ralado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de cebolinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Raspas de limão a gosto para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino e azeite. Em outro recipiente, misture o coco ralado com as ervas picadas. Depois, pressione a mistura de coco sobre os filés de salmão e grelhe-os em uma frigideira antiaderente por 4 minutos de cada lado em fogo médio, até o salmão ficar cozido, e a crosta, dourada. Em seguida, finalize com raspas de limão.

Dica: sirva com salada verde ou legumes.

Curry verde de camarão com leite de coco

Ingredientes

500 g de camarões limpos

limpos 2 colheres de sopa de pasta de curry verde

400 ml de leite de coco

1/2 xícara de chá de caldo de legumes

1/2 xícara de chá de ervilhas-tortas cortadas em pedaços

1 cenoura cortada em tiras finas

1 pimenta dedo-de-moça cortada em tiras finas

2 folhas de louro

1 colher de sopa de óleo de girassol ou canola

1 colher de sopa de molho de soja (shoyu)

1 colher de chá de açúcar mascavo

Folhas de manjericão fresco para decorar

Modo de preparo

Aqueça o óleo em uma panela grande em fogo médio. Depois, adicione os camarões e refogue rapidamente até que fiquem rosados e levemente dourados. Retire os camarões da panela e reserve. Na mesma panela, adicione a pasta de curry verde e refogue por 1 minuto, mexendo, até liberar o aroma. Adicione o leite de coco e o caldo de legumes. Mexa até que a pasta de curry esteja bem incorporada ao líquido. Acrescente as folhas de louro, o molho de soja e o açúcar mascavo. Mexa bem e deixe cozinhar em fogo baixo por 3 minutos.

Adicione as ervilhas-tortas, as tiras de cenoura e a pimenta dedo-de-moça. Cozinhe até que os legumes estejam macios, mas ainda crocantes. Coloque os camarões de volta na panela e misture ao molho de curry e legumes. Cozinhe por mais 3 minutos para que os sabores se integrem. Transfira o curry para uma tigela e decore com folhas de manjericão fresco. Sirva em seguida.

Frango ao molho de leite de coco com espinafre e tomate seco (Imagem: vkuslandia | Shutterstock)

Frango ao molho de leite de coco

Ingredientes

4 filés de peito de frango

2 colheres de sopa de azeite de oliva

3 dentes de alho picados

1/2 cebola picada

1 xícara de chá de espinafre fresco

1/2 xícara de chá de tomates secos (picados)

1 xícara de chá de leite de coco

1/2 xícara de chá de caldo de legumes

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino

1/2 colher de chá de orégano seco

Folhas de manjericão fresco para decorar

Modo de preparo

Tempere os filés de frango com sal, pimenta-do-reino e orégano em um recipiente. Em seguida, em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione os filés de frango e doure por 5 minutos de cada lado. Retire o frango e reserve. Na mesma frigideira, adicione o alho e a cebola picados. Refogue até ficarem dourados, acrescente o espinafre e cozinhe por 2 minutos até murchar. Adicione os tomates secos picados e mexa bem para incorporar os sabores.

Despeje o leite de coco e o caldo de legumes na frigideira com o espinafre e os tomates secos. Mexa e deixe ferver em fogo baixo até o molho engrossar levemente. Coloque os filés de frango de volta na frigideira, cobrindo-os com o molho. Cozinhe até que o frango esteja completamente cozido e o molho tenha uma consistência cremosa. Transfira o frango com o molho para uma travessa e decore com folhas de manjericão fresco. Sirva em seguida.

Risoto de coco com camarão e alho-poró

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz arbóreo

200 g de camarão médio limpo

1 xícara de chá de leite de coco

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 alho-poró picado

1 cebola pequena picada

3 xícaras de chá de caldo de legumes quente

quente Sal, queijo parmesão ralado e pimenta-do-reino moída a gosto

Lascas de coco fresco para finalizar

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela e refogue, em fogo baixo, o alho-poró e a cebola até ficarem macios. Adicione o arroz arbóreo e refogue por 2 minutos, aumentando para fogo médio. Acrescente o vinho branco e mexa até evaporar. Aos poucos, adicione o caldo de legumes, mexendo sempre, até o arroz ficar al dente.

Em uma frigideira à parte, refogue os camarões com sal e pimenta até ficarem rosados. Quando o risoto estiver quase pronto, adicione o leite de coco e misture bem. Finalize com os camarões e queijo parmesão ralado. Sirva com as lascas de coco fresco.