4 receitas com picanha para o almoço de sábado

As receitas com picanha para o almoço oferecem uma variedade de sabores e técnicas de preparo que podem transformar qualquer refeição em um momento especial. Desde opções tradicionais até pratos mais sofisticados, como picanha ao molho de vinho tinto ou com molho chimichurri, cada receita proporciona uma experiência culinária única, garantindo um almoço suculento e irresistível. A seguir, veja diferentes maneiras de preparar este prato:

Picanha com molho chimichurri

Ingredientes

1 kg de picanha

1/2 xícara de chá de salsinha picada

1/4 xícara de chá de orégano

4 dentes de alho descascados e picados

1/2 colher de chá de pimenta calabresa

1 colher de chá de vinagre de vinho tinto

1/4 xícara de chá de azeite

Suco de 1 limão

Sal, sal grosso e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a salsinha, o orégano, o alho, a pimenta calabresa, o vinagre, o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Reserve. Em outro recipiente, coloque a picanha e tempere com sal grosso e pimenta-do-reino. Transfira para uma grelha ou churrasqueira preaquecida, com a gordura voltada para cima, e grelhe cada lado por 10 minutos. Após, retire a carne da grelha e corte em fatias. Disponha o molho chimichurri sobre ela e sirva em seguida.

Picanha com molho de mostarda e mel

Ingredientes

1 peça de picanha

3 colheres de sopa de mostarda dijon

2 colheres de sopa de mel

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de molho de soja

de soja 2 dentes de alho picados

Sal grosso e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a picanha e tempere com sal grosso e pimenta-do-reino. Após, transfira a carne para uma grelha ou churrasqueira preaquecida, com a gordura voltada para cima, e grelhe cada lado por 7 minutos. Retire a carne da grelha, espere esfriar e corte em fatias. Reserve. Em um recipiente, coloque a mostarda dijon, o mel, o azeite, o molho de soja, o alho e a pimenta-do-reino e misture. Despeje o molho sobre a carne e sirva em seguida.

Picanha com molho de vinho tinto (Imagem: rodrigobark | Shutterstock)

Picanha com molho de vinho tinto

Ingredientes

1 kg de picanha

1 xícara de chá de vinho tinto seco

tinto seco 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 xícara de chá de caldo de carne

Azeite, sal, sal grosso, pimenta-do-reino moída e alecrim a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a picanha e tempere com sal grosso e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a carne sobre ela, com a gordura voltada para baixo, e refogue por 10 minutos, virando na metade do tempo. Após, transfira a picanha para uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos. Retire do forno e reserve.

Na mesma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a farinha de trigo e misture até obter um roux. Aos poucos, coloque o vinho tinto e cozinhe por 5 minutos, mexendo sempre para evitar gromos. Junte o caldo de carne e o ramo de alecrim e cozinhe até o molho engrossar. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Retire a picanha do forno, espere esfriar e fatie. Disponha o molho sobre ela e sirva em seguida.

Dica: sirva a carne acompanhada com batatas cozidas.

Picanha na manteiga com ervas

Ingredientes

1 kg de picanha

100 g de manteiga

2 colheres de sopa de salsinha picada

2 colheres de sopa de tomilho

2 colheres de sopa de alecrim

3 dentes de alho descascados e picados

1 colher de chá de suco de limão

Sal, sal grosso e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a manteiga, a salsinha, o tomilho, o alecrim, o alho, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Reserve. Em outro recipiente, coloque a picanha e tempere com sal grosso e pimenta-do-reino. Reserve. Leve uma frigideira antiaderente ao fogo alto para aquecer. Disponha a carne sobre ela e sele cada lado por 7 minutos. Desligue o fogo, transfira a picanha para um refratário e espalhe a manteiga com ervas sobre ela. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos. Retire do forno e fatie a carne. Sirva em seguida.