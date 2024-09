5 receitas de frango assado para o almoço de domingo

O frango assado é um prato clássico para os almoços de domingo. Prático de preparar, ele pode ser servido com variados acompanhamentos. Além de assá-lo inteiro, você pode utilizar partes como coxa, sobrecoxa, peito ou asas, tornando os pratos ainda mais versáteis e saborosos. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas deliciosas de frango assado para você saborear em família. Confira!

Frango assado simples

Ingredientes

1 frango inteiro

4 dentes de alho descascados e amassados

2 ramos de alecrim

1/4 xícara de chá de suco de limão

1/4 xícara de chá de azeite

2 colheres de sopa de vinho branco seco

Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada moídas a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o frango, e misture. Após, disponha o frango em uma travessa e regue com a marinada. Cubra com papel-alumínio e deixe descansar por 30 minutos. Em seguida, retire o papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 1 hora e 20 minutos. Sirva em seguida.

Sobrecoxa com mel e laranja

Ingredientes

8 pedaços de sobrecoxa

Suco de 1 laranja

2 colheres de sopa de mel

1 colher de sopa de gengibre ralado

3 dentes de alho descascados e amassados

Sal a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o alho, o mel, o sal, o gengibre e o suco da laranja e misture. Acrescente os pedaços de frango e mexa para incorporar. Cubra com papel-alumínio e deixe descansar por 1 hora. Após, unte um refratário com o azeite e disponha os pedaços de frango sobre ele. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 1 hora. Sirva em seguida.

Asas de frango com molho barbecue (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock)

Asas de frango com molho barbecue

Ingredientes

500 g de asas de frango

200 g de molho de tomate

2 colheres de sopa de ketchup

3 colheres de sopa de vinagre de maçã

3 colheres de sopa de água

3 colheres de sopa de açúcar

1 folha de louro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela pequena, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo até derreter. Adicione a água, o vinagre e o molho de tomate e mexa para incorporar. Acrescente o ketchup e a folha de louro e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve.

Em um recipiente, coloque as asas de frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com papel-alumínio e deixe descansar por 30 minutos. Após, transfira as asas de frango para um refratário e pincele com um pouco de molho. Leve ao forno preaquecido a 180?°C por 10 minutos. Passado esse tempo, retire as asas do forno, vire e pincele novamente com o molho. Leve ao forno por mais 10 minutos e repita o processo até que elas estejam cozidas e bem douradas. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com salsa picada.

Frango assado com limão e alho

Ingredientes

1 frango inteiro

2 limões descascados e cortados ao meio

descascados e cortados ao meio 1 dente de alho descascado e cortado ao meio

2 colheres de sopa de manteiga derretida

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

500 ml de suco de limão

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Depois, coloque os limões e o alho dentro da cavidade do frango e pincele com a manteiga derretida. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 1 hora e 20 minutos, regando com o suco de limão a cada 30 minutos. Sirva em seguida.

Frango assado com batatas e alecrim

Ingredientes

1 frango inteiro

6 batatas descascadas e cortadas em cubos

descascadas e cortadas em cubos 3 ramos de alecrim fresco

3 colheres de sopa de azeite

4 dentes de alho descascados e amassados

Sal e orégano a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal, orégano e alecrim. Cubra com papel-alumínio e deixe descansar por 1 hora. Enquanto isso, em uma assadeira, coloque as batatas e o alho, regue com azeite e misture para incorporar. Após, coloque o frango sobre a mistura e leve ao forno preaquecido a 200ºC por 1 hora e 30 minutos. Sirva em seguida.