5 receitas de carne de panela que vão te surpreender

A carne de panela é uma das receitas mais versáteis e saborosas da culinária, perfeita para quem busca uma refeição reconfortante e prática. Com diferentes combinações de ingredientes, é possível transformar cortes simples em pratos surpreendentes, cheios de sabor e textura.

A seguir, confira 5 receitas de carne de panela que se destacam pelo sabor marcante e modos de preparo que farão toda a diferença no seu dia a dia.

Carne de panela com legumes

Ingredientes

1 kg de músculo cortado em pedaços

2 batatas cortadas em cubos

2 cenouras cortadas em rodelas

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de óleo

2 ramos de alecrim

2 folhas de louro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de extrato de tomate

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione os pedaços de carne e doure todos os lados. Tempere com sal, pimenta-do-reino, louro e alecrim. Coloque as batatas, as cenouras, o extrato de tomate e a água. Tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão da panela sair e cozinhe por mais 10 minutos, com a panela destampada e em fogo médio, até os legumes ficarem macios e o molho engrossar. Sirva em seguida.

Carne de panela com vinho tinto

Ingredientes

1 kg de patinho cortado em cubos

cortado em cubos 1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de óleo

1 xícara de chá de vinho tinto seco

1 xícara de chá de água

1 colher de sopa de extrato de tomate

2 folhas de louro

Sal e orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente os cubos de carne e doure-os. Adicione o vinho tinto, a água, o extrato de tomate, o louro, sal e orégano. Tampe a panela e cozinhe por 40 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão da panela sair e cozinhe por mais 10 minutos, com a panela destampada e em fogo médio, até o molho engrossar. Sirva em seguida.

Carne de panela com cenoura (Imagem: vsl | Shutterstock)

Carne de panela com cenoura

Ingredientes

1 kg de acém cortado em cubos

400 g de tomate pelado

2 cenouras cortadas em rodelas

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de óleo

1 colher de chá de sal

Cheiro-verde picado a gosto

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a carne e doure bem. Coloque o tomate pelado, a cenoura, o cheiro-verde, o sal e a água. Cozinhe por 40 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão da panela sair e cozinhe por mais 10 minutos, com a panela destampada e em fogo médio, até o molho engrossar. Sirva em seguida.

Carne de panela com bacon

Ingredientes

1 kg de coxão duro cortado em pedaços

100 g de bacon picado

picado 2 cebolas cortadas em rodelas

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de óleo

1 xícara de chá de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e doure o bacon. Retire o bacon da panela e reserve. Na mesma panela, doure os pedaços de carne e adicione o alho. Acrescente as cebolas, o bacon, a água, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe por 35 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão da panela sair e cozinhe por mais 10 minutos, com a panela destampada e em fogo médio, até o molho engrossar. Sirva em seguida.

Carne de panela com cerveja preta

Ingredientes

1 kg de acém cortado em cubos

350 ml de cerveja preta

2 cebolas fatiadas

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de óleo

2 folhas de louro

1 colher de chá de sal

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Na panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e doure os cubos de carne. Adicione o alho e a cebola, refogue até ficarem levemente dourados. Acrescente a cerveja preta, as folhas de louro e o sal. Adicione a água, tampe a panela e cozinhe por 35 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão da panela sair e cozinhe por mais 10 minutos, com a panela destampada e em fogo médio, até o molho engrossar. Sirva em seguida.