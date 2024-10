7 sucos detox para os dias quentes

Suco de laranja com cenoura e gengibre (Imagem: CreatoraLab | Shutterstock) - (crédito: Edicase)

Os sucos detox são as bebidas ideais para se refrescar durante os dias de calor. Isso porque, além de saborosos, quando preparados com frutas, legumes e até verduras, ajudam o organismo a eliminar toxinas prejudiciais ao corpo e absorver nutrientes essenciais para a saúde. E o melhor de tudo, auxiliam no processo de emagrecimento! Pensando nisso, selecionamos 7 receitas de sucos detox para os dias quentes. Confira!

Suco de laranja com cenoura e gengibre

Ingredientes

200 ml de água de coco

Suco de 5 laranjas

1/2 cenoura descascada e cortada em rodelas

3 rodelas de gengibre descascadas

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o suco de laranja, a água de coco, as rodelas de gengibre e a cenoura e bata até ficar homogêneo. Após, transfira o suco para um copo e sirva.

Suco de manga com gengibre e água de coco

Ingredientes

1 manga madura descascada e picada

1 colher de chá de gengibre ralado

ralado 200 ml de água de coco

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de linhaça dourada

Folhas de hortelã para decorar

Pedras de gelo a gosto

Água para hidratar

Modo de preparo

Coloque a linhaça dourada de molho na água de coco por 10 minutos. Isso ajuda a liberar nutrientes e facilita a digestão. Em um liquidificador, adicione a manga picada, o gengibre ralado e a água de coco com a linhaça. Bata até que a mistura fique lisa e homogênea. Adicione o suco de limão e misture novamente. Sirva o suco em um copo, adicione pedras de gelo e decore com algumas folhas de hortelã.

Suco de maçã com couve

Ingredientes

1 maçã sem sementes e picada

1 folha de couve lavada e picada

lavada e picada 1/2 cenoura descascada e cortada em rodelas

1/2 pepino descascado e cortado em rodelas

1 colher de chá de gengibre em pó

1 xícara de chá de água de coco

1 colher de sopa de suco de limão

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo e o gengibre, e bata até ficar homogêneo. Adicione as pedras de gelo e o gengibre e bata para incorporar. Sirva em seguida.

Suco de maçã com cenoura

Ingredientes

200 ml de água gelada

1 maçã sem sementes e picada

sem sementes e picada 1 cenoura descascada e cortada em rodelas

2 ramos de salsinha

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Após, coe com a ajuda de um coador e transfira para um corpo. Sirva em seguida.

Suco de abacaxi com couve e chá de camomila

Ingredientes

1 xícara de chá de camomila

1 fatia de abacaxi descascado e picado

descascado e picado 1 folha de couve sem o talo

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de mel

1 colher de chá de sementes de girassol

Pedras de gelo a gosto

1 xícara de água

1 colher de chá de flores de camomila

Modo de preparo

Em uma panela em fogo médio, ferva uma xícara de água, adicione uma colher de chá de flores de camomila, deixe em infusão por cerca de 5 minutos, coe e leve à geladeira para esfriar. No liquidificador, coloque o abacaxi, a folha de couve, o chá de camomila gelado e o suco de limão. Bata até obter um suco uniforme. Adicione o mel e as sementes de girassol, batendo rapidamente para incorporar. Despeje o suco em um copo, adicione gelo e sirva.

Suco detox de romã (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Suco detox de romã

Ingredientes

2 colheres de sopa de sementes de romã

150 ml de água de coco

1/2 xícara de chá de uvas roxas sem sementes

roxas sem sementes 1 colher de sopa de beterraba descascada e ralada

2 folhas de hortelã

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Após, coe o suco com a ajuda de um coador, transfira para um copo e sirva em seguida.

Suco de melão com couve

Ingredientes

200 ml de água de coco

1 fatia de melão descascada e picada

descascada e picada 1 folha de couve fatiada

Suco de 1 limão

Folhas de hortelã e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata bem. Após, transfira o suco para um copo, sem coar, e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.