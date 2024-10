"Cometa do século" se aproxima da Terra no sábado; veja como observar

O cometa C/2023 A3, também chamado de "cometa do século", terá a máxima aproximação com a Terra no sábado (12/10) e poderá ser visto logo após o pôr do sol. O corpo celeste já está sendo observado no céu ao amanhecer desde 22 de setembro.

Segundo o Observatório Nacional, no dia 14 de outubro o cometa já estará a 10 graus de altura, é será fácil notá-lo até às 19h. "O cometa deverá ser visível possivelmente a olho nu até por volta do dia 20 de outubro, já na constelação da Serpente. A partir daí, ficará cada vez mais alto em relação ao horizonte Oeste, contudo cada vez menos brilhante e só acessível com instrumentos. Até o dia 28 de outubro, ainda deverá ser bem notado, com o uso de um binóculos ou luneta simples" diz.

Para melhor observação, o recomendado é o uso de binóculos simples 7x50 ou 10x50 ou no máximo, 20x50. Essa numeração indica o aumento (7x50 tem aumento de 7 vezes) e o diâmetro, em mm, da lente objetiva do binóculos (7x50 tem lente objetiva de 50mm).

O cometa C/2023 A3 foi descoberto em janeiro de 2023 pelo Observatório Chinês de Tsuchinshan e, posteriormente, confirmado pelo sistema ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) em fevereiro do mesmo ano. A órbita retrógrada e parabólica faz com que ele se mova na direção oposta à maioria dos corpos celestes do sistema solar.