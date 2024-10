7 receitas práticas com ovo para incluir na dieta

Seja no café da manhã, no lanche da tarde ou no jantar, as receitas com ovos são uma ótima pedida para deixar as refeições mais deliciosas e nutritivas, principalmente se você está de dieta. Isso porque este é um tipo de proteína que combina com diversos ingredientes e oferece inúmeros benefícios para o corpo.

Por isso, a seguir, confira 7 receitas irresistíveis com ovos para ter uma alimentação mais saudável!

Omelete de espinafre

Ingredientes

3 ovos

1 cebola cortada em rodelas

1 dente de alho descascado e picado

1 xícara de chá de espinafre picado

picado Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o espinafre e refogue por 5 minutos. Em um recipiente, coloque os ovos e bata até ficar homogêneo. Despeje sobre o espinafre e a cebola e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Frite até dourar. Sirva em seguida.

Panqueca de banana

Ingredientes

2 ovos

1 banana madura descascada

madura descascada 1 colher de sopa de pasta de amendoim

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a banana e amasse bem. Adicione os ovos e misture até obter uma consistência homogênea. Por último, junte o sal e mexa bem. Reserve. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer e disponha a massa da panqueca. Depois, com cuidado, vire para dourar os dois lados. Desligue o fogo, recheie com a pasta de amendoim e sirva em seguida.

Salada de batata-doce

Ingredientes

3 batatas-doces descascadas

descascadas 2 ovos cozidos

2 colheres de sopa iogurte natural

1 colher de sopa azeite

1 cebola descascada e picada

Sal a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas-doces e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Após, espere esfriar, pique as batatas e transfira para um recipiente. Adicione o iogurte, os ovos, o azeite e a cebola e misture bem. Tempere com sal e leve à geladeira por 10 minutos. Sirva em seguida.

Ovo mexido com ricota (Imagem: Stepanek Photography | Shutterstock)

Ovo mexido com ricota

Ingredientes

4 ovos

2 colheres de sopa de ricota

1 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de cebolinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e bata até ficar homogêneo. Adicione a ricota e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os ovos e mexa até cozinhar. Desligue o fogo, transfira os ovos para um prato, polvilhe com cebolinha e sirva em seguida.

Dica: sirva com fatias de pão integral.

Bolo de aveia

Ingredientes

5 colheres de sopa de aveia em flocos

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

2 xícaras de chá de açúcar de coco

200 ml de leite desnatado

1 colher de sopa de óleo de coco

1 colher de sopa de fermento químico em pó

3 claras de ovo

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque as claras e bata em neve. Reserve. Em um recipiente, coloque a aveia, o açúcar de coco, o leite e o óleo de coco e misture bem. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, junte as claras em neve e o fermento químico e misture para incorporar. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 180?°C até dourar. Sirva em seguida.

Torta de berinjela

Ingredientes

Recheio

1 berinjela cortada em cubos

1 tomate picado

2 colheres de sopa de azeite

1/2 colher de chá de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

1 pitada de orégano

Massa

3 ovos

2 xícaras de chá de leite de soja

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de sal

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e acrescente a berinjela e o tomate. Refogue por 4 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Desligue o fogo e reserve.

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o leite, a farinha de trigo, o fermento e o sal até obter uma massa homogênea. Em uma forma retangular forrada com papel-manteiga, despeje metade da massa, coloque o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

Bolinho de abobrinha

Ingredientes

1 abobrinha descascada e cortada em cubos pequenos

3 ovos

1/2 xícara de chá de tofu amassado

1/2 xícara de chá de azeite

1/2 xícara de chá de leite de soja

1 1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de sopa de salsinha picada

1 pitada de sal

Modo de preparo

No liquidificador, bata metade da abobrinha, o tofu, os ovos e o azeite até ficar homogêneo. Transfira a mistura para um recipiente grande. Aos poucos, acrescente o leite de soja, a farinha de aveia e a farinha de trigo integral e mexa até obter uma massa homogênea. Adicione o sal, a salsinha, o restante da abobrinha e o fermento em pó e mexa novamente. Coloque a massa em forminhas de silicone para cupcake e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.