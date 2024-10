5 receitas incríveis com couve-flor para o jantar

A couve-flor é a hortaliça ideal para inovar nas refeições. Além disso, parte do grupo de alimentos brancos, ricos em minerais, como cálcio e fósforo, ela é uma das principais indicações para quem deseja aumentar o consumo de vegetais nutritivos, especialmente porque fortalece o sistema imunológico, auxilia na perda de peso e mantém os ossos e dentes fortes.

Pensando nisso, separamos 5 receitas irresistíveis com couve-flor para você fazer em casa e aumentar a quantidade de nutrientes do seu prato. Confira!

Couve-flor gratinada

Ingredientes

Floretes de 1 couve-flor

200 ml de requeijão

2 ovos

50 g de queijo ralado

200 g de muçarela fatiada

Sal a gosto

Margarina para untar

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Depois, adicione a couve-flor e cozinhe até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Unte uma forma com margarina e disponha a couve-flor. Acrescente o requeijão, espalhe bem e reserve. Em um recipiente, coloque os ovos e, com a ajuda de um garfo, bata bem. Após, despeje a mistura sobre a couve-flor, cubra com muçarela, polvilhe com queijo ralado e leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar. Desligue o forno e sirva em seguida.

Purê de couve-flor

Ingredientes

Floretes de 1 couve-flor cozida

1 xícara de chá de água

1 colher de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

descascada e picada 1 dente de alho descascado e amassado

1/2 colher de chá de sal

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a couve-flor e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Em seguida, adicione o purê reservado e o sal, misture bem e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Arroz de couve-flor com legumes

Ingredientes

Floretes de 1 couve-flor

1 cenoura ralada

1 abobrinha cortada em cubos pequenos

1/2 pimentão amarelo picado

amarelo picado 2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

Cebolinha para finalizar

Modo de preparo

Lave bem os floretes de couve-flor. Triture os floretes no processador ou rale até obter uma textura parecida com arroz. Reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Acrescente a cenoura, a abobrinha e o pimentão e refogue até ficarem macios. Junte a couve-flor ralada e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue por mais 5 minutos, mexendo sempre, até que a couve-flor fique macia, mas ainda al dente. Desligue o fogo e acrescente a cebolinha. Sirva em seguida.

Suflê de couve-flor (Imagem: MShev | Shutterstock)

Suflê de couve-flor

Ingredientes

Floretes de 1 couve-flor

3 ovos (claras e gemas separadas)

50 g de queijo ralado

500 ml de leite

1 colher de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

Sal a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

para enfarinhar Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Após, adicione a couve-flor e cozinhe até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água, espere esfriar, pique a couve-flor e reserve. Em outra panela, coloque o leite, a farinha de trigo, o sal e a manteiga e misture bem. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até o molho engrossar. Desligue o fogo e reserve.

Em um recipiente, coloque a couve-flor, as gemas, o queijo ralado e o molho branco e misture bem. Em outro recipiente, bata as claras em neve e junte delicadamente à mistura com a couve-flor. Reserve. Unte uma forma com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha o suflê sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 minutos. Desligue o forno e sirva em seguida.

Couve-flor à milanesa

Ingredientes

Floretes de 1 couve-flor

2 ovos batidos

1 xícara de chá de farinha de rosca

1/2 colher de chá de alho em pó

em pó 1 colher de chá de páprica doce

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um prato, misture a farinha de rosca, o alho em pó, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Passe cada florete nos ovos batidos e depois na mistura de farinha de rosca, cobrindo bem. Coloque os floretes empanados em uma assadeira e regue com um fio de azeite. Leve ao forno preaquecido a 200?°C por 30 minutos, virando na metade do tempo, até que fiquem dourados e crocantes. Sirva em seguida.