3 receitas de chá de oliveira para ajudar a combater a gordura abdominal

A oliveira é uma planta conhecida não só pela produção de azeitonas e azeite, mas também por suas folhas, que podem ser utilizadas no preparo de chás. Essa erva contém substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias, como a oleuropeína, que aceleram o metabolismo e ajudam a reduzir o acúmulo de gordura abdominal. Além disso, é famosa por favorecer a circulação sanguínea e controlar os níveis de glicose no sangue, prevenindo o diabetes e protegendo o coração?.

A seguir, veja como aproveitar as propriedades das folhas de oliveira no preparo de chás deliciosos e funcionais!

Chá de oliveira com gengibre e limão

Ingredientes

3 ramos de folhas de hortelã

3 rodelas de gengibre sem casca

sem casca 20 folhas de oliveira secas

Suco de 1 limão

1 l de água

Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo e adicione os demais ingredientes, exceto o suco de limão. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá e adicione o suco de limão. Adoce com mel e sirva em seguida.

Chá de oliveira com cavalinha para combater gordura abdominal

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas de oliveira secas

1 colher de sopa de cavalinha seca

seca 250 ml de água

Xilitol a gosto para adoçar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Após, desligue o fogo, coloque as ervas em uma xícara e cubra com a água. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Passado esse tempo, coe o chá e adoce com xilitol. Sirva em seguida.

Chá de oliveira com canela (Imagem: lisa-skvo | Shutterstock)

Chá de oliveira com canela

Ingredientes

20 folhas de oliveira secas

3 canelas em paus

em paus 1 l de água

Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione as folhas de oliveira e a canela e ferva por 10 minutos. Desligue o fogo e deixe em infusão por 5 minutos. Passado esse tempo, coe o chá e adoece com mel. Sirva em seguida.