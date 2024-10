Satélite se perde em órbita após anomalia e vira lixo espacial

O Intelsat 33e, um satélite de comunicações, se perdeu na órbita da Terra, sendo relatado como fora de serviço no último sábado (19/10). O satélite quebrou em vários pedaços após "anomalia" no fim de semana, resultando em perda de energia e serviços aos clientes de toda Europa, África e partes da Ásia, além de gerar mais lixo espacial.

Foi confirmado que, na sexta-feira (21/10), o satélite quebrou enquanto estava em órbita. Em declaração ao portal SpaceNews, Douglas Hendrix, CEO da ExoAnalytic Solutions, afirmou que foram identificados pelo menos 57 pedaços do satélite. Ainda não se sabe a causa da ruptura do Intelsat 33e.

"Estamos coordenando com o fabricante do satélite, a Boeing, e agências governamentais para analisar dados e observações.", diz comunicado oficial da Intelsat. "Um Conselho de Revisão de Falhas foi convocado para concluir uma análise abrangente da causa da anomalia. Desde a anomalia, a Intelsat tem mantido um diálogo ativo com clientes e parceiros afetados. Os planos de migração e restauração de serviços estão bem encaminhados em toda a frota da Intelsat e satélites de terceiros."

O Intelsat 33e foi lançado ao espaço em 2016, pesando 6 mil quilos e utilizado para telecomunicações — principalmente para serviços na Europa, Oriente Médio, Ásia-Pacífico, Mediterrâneo e outras regiões do Oceano Índico. Um artigo publicado na The Conversation afirma que o satélite apresentou um histórico de problemas técnicos durante os oito anos em que esteve em serviço.

* Estagiário sob a supervisão de Roberto Fonseca

