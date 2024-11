Doença rara faz jovem "mudar" a cor da pele

A jovem cearense Sabrina Gomes, de 24 anos, chamou atenção na web ao contar como mudou seu tom de pele por causa de uma doença. Ela foi diagnosticada com Síndrome de Cushing e com um tumor raro no tórax, que causaram a alteração. Desde o primeiro diagnóstico até que Sabrina percebesse a mudança na pele levaram cinco anos.

O tumor, chamado timoma, produz um hormônio chamado ACTH. Ele é produzido pelo corpo humano e é necessário para regular diversas funções do corpo, como estresse, inflamação, ciclo de sono e vigília. No entanto, quando produzido em excesso, causa a Síndrome de Cushing.

Isso faz com que as glândulas adrenais produzam o cortisol, outro hormônio, que regula os níveis de açúcar no sangue e fortalece o sistema imunológico. Por si só, isso já causa alterações na pigmentação da pele. Mas a situação se agravou após 2022, quando Sabrina retirou as glândulas adrenais em uma cirurgia.

"Essa cirurgia deixou a minha pele muito mais escura, junto com o tumor, que produz um hormônio chamado ACTH. Então, esse hormônio mexeu com a cor da minha pele. Junto com o tumor, como ele está bem grande, a cada vez eu vou ficando mais escura", explicou em um vídeo publicado nas redes sociais.

Sabrina sentiu os primeiros sintomas em 2015, com inchaço e manchas pretas pelo corpo. O diagnóstico veio após muitas consultas. A combinação com timoma e Síndrome de Cushing causam diversos problemas, como dificuldades respiratórias, insuficiência renal, pressão alta, distúrbios metabólicos e mudança na tonalidade da pele.

Ela passou por duas cirurgias, ainda adolescente, para retirada do nódulo. A primeira vez que Sabrina notou o escurecimento da pele foi em 2020, mas o processo acelerou em no ano seguinte. Em 2022, ela passou por uma nova cirurgia, para a retirada das glândulas adrenais, o que acelerou o processo de escurecimento da pele.

Atualmente, Sabrina resolveu os problemas do excesso de cortisol, mas ainda tem que lidar com o tumor que atualmente mede 17 centímetros. A cirurgia também acelerou o processo de escurecimento da pele.

Neste ano, ela fez dois procedimentos cirúrgicos: um para drenar a água da membrana que envolve o coração e outro para alargar a traqueia, que está sendo comprimida pelo tumor.

Segundo a jovem, o câncer também está prejudicando o esôfago, a veia cava e o coração, além de invadir os vasos da região do tórax. Por isso, uma cirurgia de remoção do tumor é considerada de alto risco e não é recomendada.

No ano passado, a equipe médica que acompanha a jovem propôs um tratamento não convencional, que utiliza o medicamento lutécio. Essa substância tem uma radiação que ataca as células cancerígenas. O tratamento é feito com quatro sessões, com custo de R$ 32 mil por dose, segundo levantamento que consta na decisão judicial. Ao todo, o tratamento custaria cerca de R$ 130 mil.

No final de 2023, ela acionou a Justiça para que a Secretaria Estadual de Saúde do Ceará (Sesa) fornecesse o remédio para o tratamento. Em março de 2024, a Justiça determinou que a pasta providenciasse o medicamento. No entanto, ela alega que, desde março, não conseguiu ter acesso ao medicamento.

Em agosto, uma nova decisão judicial mandou a Secretaria privilegiar a compra da substância, mas ainda não concluiu o procedimento. A pasta informou que, como o tratamento que Sabrina precisa não está no rol dos disponíveis no SUS, foi aberto um procedimento específico para a compra, respeitando a legislação.

"A gente abriu um processo de dispensa de licitação para atender de forma célere e segura a Sabrina. No primeiro processo que foi aberto, nenhuma unidade habilitada se cadastrou para a execução desse serviço. Nós fizemos nova comunicação com os serviços habilitados aqui do estado", explicou o representante ao G1.

"Já está aberto outro processo para que nós consigamos fazer a contratualização de forma célebre para o tratamento da Sabrina. Por tratar-se de um serviço, de uma medicação que não consta no rol do SUS, a Secretaria está seguindo todos os trâmites legais para a contratualização segura desse serviço, desse tratamento que a Sabrina tanto precisa", completou.