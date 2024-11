6 receitas fit deliciosas e sem glúten

O glúten é uma proteína presente em cereais como trigo, cevada e centeio, e é responsável pela elasticidade e textura em diversas receitas, especialmente de pães e massas. Embora muitas pessoas o consumam sem problemas, algumas apresentam restrições, como aquelas com doença celíaca, sensibilidade ao glúten não celíaca ou alergia ao trigo, e precisam evitá-lo para não sofrerem sintomas como dor abdominal, inchaço e desconforto intestinal.

Felizmente, é possível preparar comidas sem glúten, utilizando substitutos que oferecem sabor e textura semelhantes, permitindo desfrutar de uma alimentação variada e saborosa sem riscos à saúde. A seguir, confira 6 receitas sem glúten deliciosas para você incluir na dieta!

Salmão assado com ervas

Ingredientes

4 filés de salmão

2 colheres de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha, coentro e manjericão picado a gosto

Suco de 1 limão

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o azeite, a salsinha, o coentro, o manjericão, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Após, unte uma assadeira com azeite e disponha os filés de salmão sobre ela. Regue com a mistura de ervas e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

Bolo de maçã com canela

Ingredientes

3 maçãs picadas e sem sementes

4 ovos

100 ml de óleo de coco

2 colheres de chá de canela em pó

3 xícaras de chá de aveia em flocos

10 colheres de sopa de açúcar mascavo

1 pitada de sal

3 colheres de chá de amido de milho

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de milho para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as maçãs, a canela, o óleo de coco, o sal e os ovos e bata até ficar homogêneo. Após, transfira a mistura para um recipiente e, aos poucos, acrescente o restante dos ingredientes secos. Mexa até obter uma consistência homogênea e reserve. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de milho. Disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180?°C até dourar. Sirva em seguida.

Risoto de quinoa

Ingredientes

350 g de quinoa

1 cebola descascada e picada

4 tomates sem sementes e picados

100 ml de suco de limão

600 ml de caldo de legumes

250 g de espinafre

150 g de queijo parmesão ralado

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente a quinoa e o espinafre e misture. Refogue por 3 minutos. Junte os tomates e o suco de limão e refogue até a quinoa absorver o suco. Reduza o fogo e, aos poucos, coloque o caldo de legumes. Cozinhe até os grãos absorverem todo o líquido. Desligue o fogo. Tempere com sal e salpique com o queijo. Sirva em seguida.

Empadinha de frango (Imagem: RoYam | Shutterstock)

Empadinha de frango

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de arroz

1/4 de xícara de chá de azeite

1 ovo

1/2 xícara de chá de água

Sal a gosto

Recheio

1 cebola descascada e picada

1 tomate sem sementes e picado

sem sementes e picado 200 g de peito de frango cozido e desfiado

Sal, azeite, salsinha e cebolinha picada a gosto

1 gema de ovo para pincelar

Óleo de coco para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de arroz, o azeite, o sal e o ovo e misture até ficar homogêneo. Aos poucos, acrescente a água e mexa até obter uma massa homogênea. Cubra com plástico-filme e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o tomate e refogue por 5 minutos. Por último, coloque o peito de frango, a salsinha, a cebolinha e o sal e refogue por mais 10 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Unte formas para empadinha com óleo de coco e enfarinhe com farinha de arroz. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, disponha sobre a forminha e preencha o fundo e as laterais. Após, recheie as empadas com o frango e tampe com o restante da massa. Finalize pincelando com a gema de ovo. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

Panqueca de frango

Ingredientes

Massa

2 1/2 xícaras de chá de polvilho azedo

4 colheres de sopa de óleo de coco

2 ovos

1 1/2 xícara de chá de leite integral

1/2 colher de chá de sal

1 colher de sopa de óleo de coco para untar

250 g de molho de tomate para regar

Recheio

1 peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 tomate sem sementes e picado

1 colher de sopa de páprica defumada

Sal, azeite e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes (exceto o molho de tomate) e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com óleo de coco e, com a ajuda de uma concha, disponha a massa sobre ela. Cozinhe até começar a fazer bolhas e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Adicione o frango e refogue até dourar. Acrescente o tomate, a páprica e a salsinha e mexa para incorporar. Em seguida, desligue o fogo e, com a ajuda de uma colher, recheie as panquecas e enrole. Coloque as panquecas em uma assadeira, regue com o molho de tomate e leve ao forno preaquecido em temperatura média para aquecer. Sirva em seguida.

Suflê de brócolis

Ingredientes

4 ovos

1 xícara de chá de floretes de brócolis cozidos e picados

cozidos e picados 4 colheres de sopa de leite desnatado

50 g de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Separe as gemas das claras e, em uma batedeira, bata as claras em neve. Em um recipiente, coloque as gemas, o queijo e o leite e bata com a ajuda de um garfo. Junte o brócolis e tempere com sal e pimenta-do-reino. Aos poucos, junte as claras e misture delicadamente. Transfira para uma travessa untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.