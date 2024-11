Larva comedora de plástico na África pode ajudar no combate à poluição

Um estudo publicado na revista científica Nature e realizado pelo Centro Internacional de Fisiologia e Ecologia de Insetos (Icipe) — que pode ser lido na íntegra neste link — descobriu que as larvas de tenébrio (conhecidos como larvas-da-farinha) são capazes de consumir isopor, fazendo parte da pequena lista de insetos que têm a habilidade de decompor esse tipo de material poluente.

O poliestireno (comumente chamado de isopor) é um plástico muito utilizado em embalagens alimentícias, eletrônicas e industriais, sendo difícil de quebrar — resultando em maior durabilidade. Os processos para a decomposição desse material são caros e podem criar poluentes, motivos que levaram pesquisadores a explorar métodos biológicos para a gestão desses resíduos.

As larvas foram encontradas no Quênia, país localizado na África. O inseto — que pode ser consumido por humanos, como já ocorre em alguns países ao redor do mundo — é a forma larval do besouro escuro Alphitobius. A larva-da-farinha normalmente é encontrada em galpões de criação de aves — ambientes quentes, que oferecerem um suprimento constante de alimentos. O período larval dura entre 8 e 10 semanas.

"Os níveis de poluição por plástico estão criticamente elevados em alguns países africanos", informa Fathiya Khamis, integrante da equipe de cientistas do Centro Internacional de Fisiologia e Ecologia de Insetos — responsáveis pela descoberta —, em nota. "Embora os resíduos plásticos sejam uma questão ambiental importante a nível mundial, a África enfrenta um desafio particular devido à elevada importação de produtos plásticos, à baixa reutilização e à falta de reciclagem destes produtos."



Espera-se que o estudo das larvas de tenébrio possibilite a criação de novas ferramentas que possam ajudar a eliminar resíduos plásticos de forma rápida e eficiente, com os micróbios e enzimas produzidas por eles sendo utilizados em fábricas, aterros sanitários e locais de limpeza — ao invés de liberar um grande número das larvas em locais de lixo.

Pesquisa também aponta que a capacidade de decompor o plástico pode não ser natural das larvas de tenébrios (foto: Reprodução/Fathiya Khamis)

O estudo

Para a pesquisa, as larvas foram alimentadas apenas com poliestireno (o isopor), outras com farelo — alimento rico em nutrientes — e um outro grupo com uma mistura do farelo com o plástico.

"Embora a dieta apenas com poliestireno tenha apoiado a sobrevivência das larvas-da-farinha, elas não tinham nutrição suficiente para torná-las eficientes na decomposição do poliestireno", afirmou Fathiya. "Esta descoberta reforçou a importância de uma dieta equilibrada para que os insetos consumam e degradem o plástico de forma otimizada. Os insetos podem estar comendo o poliestireno porque ele é composto principalmente de carbono e hidrogênio, o que pode fornecer energia."

A pesquisa também aponta que a capacidade de decompor o plástico pode não ser natural das larvas de tenébrio. Acredita-se que as bactérias no intestino do inseto têm a capacidade de ajuste a dietas incomuns — como, por exemplo, mudando para ajudar na decomposição do poliestireno.

"Isto levanta a possibilidade de isolar estas bactérias, e as enzimas produzidas, para criar soluções microbianas que irão tratar os resíduos plásticos em maior escala", pontuou Fathiya.

