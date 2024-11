Wegovy: benefícios vão além da perda de peso, dizem estudos

Desenvolvida inicialmente para controle da glicemia, a substância semaglutida mostrou-se eficaz na redução de eventos cardiovasculares em pacientes com sobrepeso ou obesidade, mas sem diabetes. Uma nova análise do estudo Select apresentada no congresso científico ObesityWeek, nos Estados Unidos, identificou 11% menos internações hospitalares entre os usuários da dosagem de 2,4mg administrada uma vez por semana, comparado ao placebo.

Segundo o estudo, os pacientes tratados com a substância tiveram menor probabilidade de serem internados por qualquer causa, incluindo complicações cardiovasculares graves. A semaglutida é um análogo de GLP-1, ou seja, age de forma semelhante a um hormônio naturalmente produzido no organismo, aumentando a sensação de saciedade.

“Essa foi a primeira vez que realmente demonstramos que o tratamento médico para a obesidade resultou na modificação da doença cardiovascular, ao reduzir os eventos”, afirmou, durante a apresentação, Donna H. Ryan, um dos autores do ensaio clínico e professora da Universidade Estadual de Louisiana, nos Estados Unidos. Iniciado em 2018, o estudo Select envolveu 17.604 adultos de 41 países, incluindo o Brasil, onde 607 pacientes de 15 centros de pesquisa participaram.

“O estudo é um grande marco”, disse ao Correio o endocrinologista Fábio Trujillo, presidente da Federação Latino Americana de Obesidade (Flaso) e vice-presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade (Abeso). “Foi o primeiro estudo em pacientes com obesidade que mostrou diminuição do risco de eventos cardiovasculares maiores, que seriam infarto agudo do miocárdio não fatal, acidente vascular cerebral não fatal e morte cardiovascular. Essa redução foi em torno de 20%”, detalha.

Outro estudo recente, publicado na revista New England Journal of Medicine, mostrou que a semaglutida reduz a dor no joelho associada à osteoartrite, melhorando a capacidade física de pessoas com obesidade. Em média, os pacientes perderam 13,7% do peso corporal, comparado a 3,2% no grupo placebo, em 68 semanas.

Um questionário que avalia dor, rigidez e função física de pacientes com osteoartrite no joelho foi aplicado entre os participantes. Os usuários do análogo do hormônio GLP-1 mostraram uma redução significativa na percepção da dor (menos 41,7 pontos). Já no grupo placebo, o efeito foi mais discreto (menos 27,5 pontos). “O estudo mostrou que as pessoas que usaram a semaglutida tiveram também uma mudança de estilo de vida. Em relação à dor, essa melhora foi impactante: em torno de 40 pontos a menos na média. Talvez seja um tratamento que possa evitar até muitas cirurgias”, destaca Trujillo.

Duas perguntas para Fábio Trujillo, presidente da Federação Latino Americana de Obesidade (Flaso) e vice-presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade (Abeso)

A explicação para a melhora da dor em pacientes com osteoartrite no joelho é somente a perda de peso?

Acredito que seja uma conjuntura de coisas. É claro que tem o estresse mecânico causado pela obesidade, ou seja, se você diminui de peso, claro que isso também vai melhorar essa dor. A artrite não vem só com a obesidade, ela é uma doença que produz substâncias inflamatórias e causa uma certa disfunção metabólica ali. Então, acredita-se que o resultado dessa melhora, que foi impressionante, na dor, venha dessas duas coisas, da melhora do peso e da melhora dos padrões inflamatórios que a perda de peso leva. Ou seja, quando você perde peso, você também tem uma diminuição da inflamação e da produção de substâncias contribuem para a dor.

Com base nos resultados do estudo Select, o senhor acredita que a semaglutida deveria ser um tratamento crônico para pacientes com obesidade e doenças cardiovasculares?

A obesidade é uma doença crônica. Então, se o paciente perdeu o peso e parar o medicamento, muito provavelmente ela vai reganhar peso, O tratamento da obesidade tem que continuar. Então, eu responderia que sim, esses pacientes precisariam continuar o tratamento com a semaglutida de forma contínua. E por que semaglutida? Porque o estudo foi feito com essa substância. Enquanto não tivermos outros estudos com outras drogas, só podemos afirmar isso.