Congelado por 32 mil anos, filhote revela detalhes do tigre dente-de-sabre

Múmia de Homotherium latidens encontrada na Rússia em 2020 - (crédito: Lopatina et al.)

Um filhote de tigre dente-de-sabre conservado há 32 mil anos revelou detalhes da aparência da espécie, impossíveis de serem identificados apenas por fósseis.

O animal foi encontrado em 2020, sob o permafost (vegetação congelada) de Yakutia, no extremo leste da Sibéria. Desde então, o tigre vem sendo investigado por especialistas, que divulgaram um artigo científico em 14 de novembro no periódico científico Scientific Reports com os detalhes descobertos.

O exemplar encontrado no terreno congelado era uma múmia filhote com a parte frontal do corpo, ossos dos quadris e membros posteriores. Completo, ele teria apenas 35 centímetros de comprimento, conforme estimativas.

Os detalhes anatômicos do crânio permitiram que o tigre dente-de-sabre fosse identificado como filhote. A datação por carbono apontou a idade da múmia em 31.800 anos, originária do período Pleistoceno Tardio.

A espécie ocupou a Europa e a Ásia, segundo registros fósseis. Esses felinos eram do tamanho de leões, com caninos superiores serrilhados achatados de um lado para o outro.

Filhote

Comparando-se os dentes do bebê congelado com leões modernos, os cientistas estimaram que o felino tinha cerca de três semanas de idade quando morreu.

Por meio da múmia, foi possível perceber que a espécie tinha uma cabeça mais curta e arredondada, com orelhas mais arredondadas e altas no crânio, além de um pescoço alongado e grosso. As conclusões confirmam especulações feitas anteriormente, que se baseavam apenas nos ossos.

Os cientistas ainda encontraram tufos longos e claros de cabelo nos cantos da boca do filhote, o que levantou a possibilidade de que os adultos tivessem uma barba cobrindo parte da mandíbula inferior.

Nas patas do animal, as almofadas sob cada dígito são quadradas, em vez de ovais, como é comum em gatos. A almofada principal é larga e em forma de rim, e não tem a margem traseira trilombada como a de felinos modernos. Essas seriam características para conservação do calor e implicam que a espécie era especializada em andar sobre a neve.

O tigre dente-de-sabre bebê tinha pelagem marrom-escura, mas isso não significa que fosse a cor dos adultos. Apenas a observação de um exemplar adulto for encontrado mumificado, o que é esperado em um futuro próximo.