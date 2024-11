5 receitas criativas e práticas com quiabo

O quiabo é um ingrediente rico em nutrientes e repleto de sabor que, embora seja utilizado como acompanhamento, pode ser a escolha perfeita para inovar o cardápio. Isso porque, quando utilizado de maneira criativa, ele rende pratos deliciosos e versáteis, que podem ser adaptados a diferentes paladares. Por isso, abaixo, confira como preparar receitas irresistíveis para explorar o potencial do quiabo!

Quiabo grelhado

Ingredientes

300 g de quiabo

2 dentes de alho descascados e amassados

descascados e amassados Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Lave bem os quiabos e seque com papel-toalha. Após, com a ajuda de uma faca, corte os quiabos ao meio, no sentido do comprimento. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Por etapas, acrescente os quiabos e refogue por 3 minutos cada lado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Dica: sirva acompanhado de batata assada e tomate-cereja.

Ensopado de quiabo

Ingredientes

200 g de quiabo

1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado

1/2 cebola-roxa descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

250 g de tomate pelado cortado em cubos

pelado cortado em cubos 2/3 de xícara de chá de água

1 colher de sopa de azeite

1/2 colher de chá de sementes de cominho amassadas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte as pontas e fatie os quiabos em espessuras de 1 cm. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e o pimentão e refogue por 3 minutos. Acrescente a água e cozinhe por 1 minuto. Junte o tomate, o sal, a pimenta-do-reino e cozinhe até levantar fervura. Reduza o fogo e cozinhe por mais 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Por último, coloque os quiabos e cozinhe até ficarem macios. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Quiabo acebolado

Ingredientes

200 g de quiabo

1 dente de alho descascado e amassado

1 cebola descascada e fatiada

descascada e fatiada Óleo, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte as pontas e pique os quiabos em pedaços de 4 cm. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os quiabos e o alho e doure. Retire com a ajuda de uma escumadeira e reserve. Na mesma panela, coloque a cebola e doure. Junte os quiabos e mexa para incorporar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Quiabo empanado (Imagem: Esin Deni | Shutterstock)

Quiabo empanado

Ingredientes

1 kg de quiabo

2 ovos

1/4 de xícara de chá de leite

2 xícaras de chá de fubá

1 xícara de chá de farinha de trigo

Óleo, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte as pontas e fatie o quiabo em espessuras de 1 cm. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em um recipiente, coloque os ovos e o leite e, com o auxílio de um garfo, bata até ficar homogêneo.

Em outro recipiente, coloque o fubá e a farinha de trigo e misture. Passe os quiabos na mistura com o ovo e depois nas farinhas. Aos poucos, disponha-os em uma panela com óleo quente, em fogo médio, e frite até dourar. Transfira para um recipiente com papel-toalha e sirva em seguida.

Quiabo refogado com carne moída

Ingredientes

300 g de carne moída

200 g de quiabo

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e cortada ao meio

1 colher de sopa de molho de tomate

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 1/2 xícara de chá de água

1 colher de chá de sementes de coentro amassadas

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte as pontas e fatie com quiabos em espessura de 1 cm. Reserve. Em uma panela, coloque 1 colher de sopa de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Tempere com sal e pimenta-do-reino e polvilhe com farinha de trigo. Cozinhe por mais 5 minutos, mexendo ocasionalmente, e transfira a carne para um recipiente.

Na mesma panela, coloque o restante do azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e o alho e doure. Coloque o molho de tomate e as sementes de coentro e refogue por mais 1 minuto. Aos poucos, adicione a água e cozinhe até levantar fervura. Acrescente os quiabos e cozinhe até ficarem macios. Disponha a carne novamente na panela, coloque a pimenta dedo-de-moça e cozinhe por mais 2 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.