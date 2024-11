7 receitas de torta fit salgada

As tortas são o prato perfeito para saciar a fome em qualquer momento do dia, especialmente quando você precisa de uma refeição saudável. Isso porque, devido a sua versatilidade, elas permitem adaptações simples que as tornam uma alternativa nutritiva e ainda mais saborosa. E o melhor de tudo: de forma prática e econômica. Por isso, confira 7 receitas de tortas fitness deliciosas para você incluir no cardápio!

Torta de alho-poró

Ingredientes

Massa

100 g de farinha de arroz integral

70 g de água

90 g de óleo de coco

2 colheres de chá de sal

200 g de polvilho doce

40 g de farinha de aveia

Óleo de coco para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Recheio

1 colher de sopa de amido de milho

1 colher de sopa de farinha de aveia

2 xícaras de chá de leite de soja

1/2 xícara de chá de tomate pelado cortado em cubos

1 colher de sopa de azeite

1 dente de alho descascado e ralado

400 g de alho-poró picado

picado Sal, salsinha e cebolinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para pincelar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e mexa até obter uma consistência homogênea. Após, divida a massa em duas partes iguais, envolva com plástico filme e leve à geladeira por 20 minutos.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o leite de soja e a farinha de aveia e cozinhe até levantar fervura, mexendo sempre. Junte o tomate e o alho-poró e cozinhe por mais 2 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e polvilhe com salsinha e cebolinha.

Montagem

Sobre um plástico filme, abra uma das partes da massa com a ajuda de um rolo. Disponha sobre uma assadeira com fundo removível, untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de arroz, e preencha o fundo e as laterais. Adicione o recheio. Abra o restante da massa e coloque sobre o recheio, pressionando as laterais para fechar. Pincele com azeite e leve ao forno preaquecido a 180?°C até dourar. Retire do forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Torta de tapioca com carne moída

Ingredientes

Massa

3 ovos

5 colheres de sopa de goma de tapioca

1/2 cenoura descascada e ralada

1 colher de chá fermento químico em pó

Sal e cheiro-verde picado a gosto

Azeite para untar

Recheio

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

150 g de carne moída

Sal, azeite, pimenta calabresa, páprica doce e cheiro-verde picado a gosto

1/2 tomate sem sementes e picado

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne e o tomate e refogue até a carne obter uma cor marrom-escuro. Desligue o fogo e tempere com sal, páprica doce, pimenta calabresa e cheiro-verde. Reserve.

Em um recipiente, coloque os ovos, o sal e a goma de tapioca e misture bem. Acrescente a cenoura e o fermento químico e mexa para incorporar. Após, disponha metade da massa sobre uma assadeira untada com azeite e cubra com o recheio. Despeje o restante da massa sobre o recheio e leve ao forno preaquecido a 180?°C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Torta de carne desfiada

Ingredientes

1 ovo

1/2 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 pitada de sal

1 fio de óleo de coco

1 colher de chá de fermento químico em pó

1/4 de xícara de chá de ervilha cozida

8 tomates-cerejas picados

1/2 xícara de chá de carne cozida e desfiada

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o ovo e bata ligeiramente com a ajuda de um garfo. Adicione a farinha de aveia, o leite e o sal e misture bem. Junte as ervilhas, o tomate e a carne e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture. Unte uma forma com óleo de coco e enfarinhe com farinha de aveia. Disponha a massa e leve ao forno até dourar. Sirva em seguida.

Torta de frango (Imagem: DihandraPinheiro | Shutterstock)

Torta de frango

Ingredientes

4 ovos

2 colheres de sopa de azeite

170 g de iogurte natural

Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1 pimentão vermelho sem sementes e picado

395 g de milho-verde cozido

Azeite para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o azeite, o sal, a pimenta-do-reino e a farinha de aveia e bata por 3 minutos. Adicione o fermento químico e bata para incorporar. Reserve. Em um recipiente, coloque o frango, o pimentão, o milho-verde e a salsinha e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Unte uma assadeira com azeite e enfarinhe com farinha de aveia, disponha metade da massa sobre ela e cubra com o recheio. Despeje o restante da massa sobre o recheio. Leve ao forno preaquecido a 180?°C até dourar. Sirva em seguida.

Torta de brócolis

Ingredientes

1 brócolis cozido no vapor e picado

cozido no vapor e picado 1 cebola descascada e picada

2 ovos

3 colheres de sopa de creme de ricota

Sal, pimenta-do-reino moída, açafrão, curry e salsa picada a gosto

1 cenoura descascada e ralada

1 tomate sem sementes e picado

Óleo de coco para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque metade do brócolis, a cebola, os ovos, o creme de ricota, o açafrão, o curry e salsa e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a massa para um recipiente, adicione o restante dos brócolis e a cenoura e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino do reino. Após, unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de arroz. Disponha a massa sobre ela, decore com os tomates e leve ao forno preaquecido a 200?°C até dourar. Sirva em seguida.

Torta de espinafre com ricota

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de aveia

2 ovos

1/2 xícara de chá de leite desnatado

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de fermento em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Recheio

Folhas de 1 maço de espinafre

200 g de ricota fresca amassada

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite

Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho. Adicione o espinafre, tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada e refogue até murchar. Em uma tigela, misture o espinafre refogado com a ricota amassada. Ajuste os temperos e reserve.

Em outra tigela, misture os ovos, o leite, o azeite e a farinha de aveia até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento e misture delicadamente. Em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia, despeje metade da massa. Distribua o recheio de espinafre e ricota por cima. Cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180?°C por cerca de 30 a 35 minutos, ou até a massa estar dourada e firme. Sirva em seguida.

Torta de atum

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

2 ovos

1/2 xícara de chá de leite vegetal

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de fermento em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Recheio

170 g de atum sólido ao natural escorrido

sólido ao natural escorrido 1 cenoura ralada

1 tomate picado em cubos

1/2 cebola picada

Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o atum, a cenoura, o tomate e a cebola. Tempere com cheiro-verde, sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em outra tigela, bata os ovos, o leite e o azeite até ficar homogêneo. Adicione a farinha integral aos poucos, misturando até formar uma massa homogênea. Por último, incorpore o fermento e misture delicadamente.

Despeje metade da massa em uma forma média untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo. Adicione o recheio e espalhe bem. Cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180?°C por cerca de 30 minutos, ou até que a torta esteja dourada e firme. Deixe esfriar e sirva em seguida.