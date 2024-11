Parkinson: nova molécula protege o cérebro de danos cognitivos

Os sintomas motores do Parkinson, distúrbio neurológico que causa tremores, rigidez, lentidão e falta de equilíbrio, são bem conhecidos. Porém, pouco se fala sobre os efeitos da condição na cognição dos pacientes. A doença pode progredir para demência e, hoje, não há tratamentos eficazes para tratá-la. Agora, pesquisadores da Universidade de Ciências da Saúde do Arizona, nos Estados Unidos, descobriram uma pequena proteína, chamada PNA5, que protege as células cerebrais, abrindo caminho para terapias específicas.

Segundo Lalitha Madhavan, professora associada de neurologia na instituição norte-americana, quando os pacientes são diagnosticados com doença de Parkinson, 25% a 30% já apresentam comprometimento cognitivo leve. “À medida que o distúrbio progride, 50% a 70% dos pacientes reclamam de problemas cognitivos”, disse, em nota. “A parte triste é que não temos uma maneira clara de tratar o declínio cognitivo ou a demência na doença de Parkinson.”

Liderada por Madhavan, uma equipe de cientistas descobriu, em um modelo animal, que a molécula PNA5 age reduzindo o efeito inflamatório em células imunológicas cerebrais conhecidas como micróglias. Normalmente, esse tipo celular procura coisas como vírus ou lesões e secreta substâncias que bloqueiam os danos. “Na doença de Parkinson, quando estão constantemente ativadas, as micróglias podem propagar mais danos ao tecido circundante. É isso que vemos nos cérebros de Parkinson, particularmente em regiões associadas ao declínio cognitivo”, explicou a neurocientista.

Proteção

Ao reduzir a inflamação das micróglias, a molécula PNA5 protegeu as células da neurodegeneração. Segundo Maciel Pontes, neurologista no Hospital de Base do Distrito Federal, as proteínas associadas a atividades cerebrais agem no órgão de várias formas: “Protegem os neurônios contra estresse oxidativo e apoptose; promovem a modulação sináptica, contribuindo para a plasticidade e eficiência das conexões neurais, e regulam inflamações, atuando em respostas que previnem danos neuronais”, explicou ao Correio.

Maciel Pontes diz que, atualmente, as opções de tratamento dos sintomas cognitivos da doença de Parkinson incluem terapias não farmacológicas e medicamentos. No primeiro caso, há a reabilitação cognitiva, com exercícios específicos para melhorar atenção, memória e funções executivas, além de atividades físicas que facilitam o funcionamento cerebral, terapias ocupacionais e psicoterapia.

“Já as intervenções emergentes envolvem pesquisas com neuroestimulação, como estimulação transcraniana por corrente contínua (tDCS) e estimulação magnética transcraniana (TMS), que mostram potencial para melhorar a função cognitiva”, explica o neurologista. “Além disso, abordagens baseadas na microbiota e nutrição estão sendo exploradas, dada a conexão entre o intestino e o cérebro.”

O médico destaca que ainda é cedo para garantir que a PNA5 se converterá em um tratamento medicamentoso. “Levará tempo até que estudos confirmem sua aplicabilidade clínica no tratamento do Parkinson. No entanto, ela pode ser um marco importante na busca por estratégias inovadoras para a doença.”