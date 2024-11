5 receitas com bacalhau para o almoço

O bacalhau é um ingrediente tradicional na culinária portuguesa e em diversas outras ao redor do mundo, sendo especialmente apreciado em datas comemorativas e ocasiões especiais. Com seu sabor marcante e versatilidade, ele pode ser preparado de inúmeras maneiras, oferecendo pratos saborosos e até mais sofisticados. Se você está em busca de ideias para um almoço delicioso e autêntico, confira 5 receitas irresistíveis com bacalhau!

Bacalhau assado com batata

Ingredientes

2 postas de bacalhau dessalgadas

10 batatas bolinhas

bolinhas 2 dentes de alho picados

Sal, tomilho, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque as postas de bacalhau e as batatas em volta. Tempere com azeite, alho, sal, pimenta-do-reino e tomilho. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Retire o papel-alumínio e asse até dourar. Sirva em seguida.

Omelete assada com bacalhau

Ingredientes

350 g de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado

3 ovos

Azeitonas pretas sem caroço, cheiro-verde picado, pimenta-do-reino moída, queijo parmesão ralado e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o bacalhau, as azeitonas, o cheiro-verde, a pimenta-do-reino e o azeite e misture. Reserve. Separe as claras e as gemas dos ovos. Disponha as claras em uma batedeira e bata até obter o ponto de neve. Adicione as gemas e o queijo ralado e bata para incorporar. Unte uma travessa com azeite e despeje metade da mistura de ovos. Cubra com o bacalhau e finalize com o restante dos ovos. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Macarrão com bacalhau e couve-flor

250 g de macarrão tipo penne

tipo penne 200 g de bacalhau dessalgado e desfiado

Floretes de 1/2 couve-flor

150 g de tomates-cerejas cortados ao meio

3 colheres de sopa de azeite

1 dente de alho descascado e picado

200 ml de creme de leite

50 g de queijo parmesão ralado

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o alho e doure. Acrescente o bacalhau e os floretes de couve-flor e refogue até dourarem levemente. Coloque o creme de leite, o queijo e o macarrão e mexa para incorporar. Por último, coloque os tomates-cereja e tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com a cebolinha e sirva em seguida.

Arroz com bacalhau e pimentão vermelho (Imagem: Natalia Mylova | Shutterstock)

Arroz com bacalhau e pimentão vermelho

Ingredientes

300 g de bacalhau dessalgado e desfiado

2 xícaras de chá de arroz

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

4 xícaras de chá de caldo de legumes

1 colher de chá de páprica doce

1 folha de louro

Salsinha picada, pimenta-do-reino e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar translúcida. Adicione o alho e refogue até dourar levemente. Acrescente o pimentão vermelho e a páprica, refogando por 3 minutos. Junte o bacalhau desfiado à panela e misture bem, deixando cozinhar por cerca de 5 minutos. Adicione o arroz à panela e misture com o refogado. Coloque a folha de louro e despeje o caldo de legumes quente. Ajuste o sal (lembre-se que o bacalhau já é salgado) e adicione pimenta-do-reino. Cozinhe até o arroz absorver o líquido, cerca de 15-20 minutos. Quando o arroz estiver quase cozido, tampe a panela e deixe descansar por 5 minutos antes de servir.

Batata recheada com bacalhau

Ingredientes

2 batatas

150 g de requeijão cremoso

100 g de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado

50 g de queijo parmesão ralado

parmesão ralado Sal e azeite a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e espere esfriar. Após, com o auxílio de uma faca, corte a tampa da parte de baixo de cada uma para que elas fiquem em pé. Depois, corte o topo e retire o miolo. Em um recipiente, misture o miolo da batata com o bacalhau e o requeijão. Em seguida, recheie as batatas. Disponha as batatas em uma assadeira untada com azeite e polvilhe com o queijo ralado. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida.