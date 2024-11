A polenta é um prato prático e saboroso, que pode ser a estrela do almoço em diferentes formas e combinações. Preparada à base de fubá e água, ou, em alguns casos, caldo de carne, ela combina bem com diversos tipos de molhos e acompanhamentos, o que a torna a opção perfeita para variar o cardápio. Além disso, é uma alternativa fácil de fazer, até mesmo para quem não tem muita experiência na cozinha.

A seguir, confira 5 receitas com polenta para o almoço!

Carne com polenta

Ingredientes

4 xícaras de chá de fubá

4 xícaras de chá de caldo de carne

2 l de água

100 g de bacon picado

500 g de filé mignon suíno cortado em cubos

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

2 xícaras de chá de molho de tomate

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o fubá e 3 xícaras de chá de caldo de carne e misture. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o bacon e doure. Cubra com a água e cozinhe até levantar fervura. Aos poucos, acrescente o fubá dissolvido e cozinhe por 30 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e tempere com sal. Reserve.

Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e o alho e doure. Coloque os cubos de carne e doure. Adicione o molho de tomate e o restante do caldo de carne. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 40 minutos. Desligue o fogo e sirva acompanhado com a polenta.

Dica: se preferir, sirva o prato decorado com cheiro-verde picado.

Polenta recheada com linguiça

Ingredientes

3 colheres de sopa de manteiga

3 linguiças c alabresas cortadas em cubos

cortadas em cubos 1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1 tomate sem sementes e picado

1 xícara de chá de molho de tomate

2 xícaras de chá de fubá

1 l de caldo de legumes

100 g de queijo muçarela fatiado

100 g de queijo parmesão ralado

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque 1 colher de sopa de manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a linguiça, a cebola e o alho e doure. Acrescente o tomate, o molho de tomate e o sal e cozinhe por 1 minuto. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque o fubá e o caldo de legumes. Misture até ficar homogêneo, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, transfira a mistura para uma panela, coloque o restante da manteiga e tempere com sal. Leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, por 3 minutos. Desligue o fogo.

Em uma travessa, coloque metade da polenta e cubra com o queijo muçarela e a linguiça. Finalize com o restante da polenta e polvilhe com o queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 200?°C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Chili de feijão-fradinho com polenta

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de orégano seco

1/4 de colher de chá de canela em pó

1 pimentão verde sem sementes e picado

1/2 xícara de chá de molho de tomate

2 xícaras de chá de feijão -fradinho cozido e escorrido

-fradinho cozido e escorrido 1 xícara de chá de fubá

4 xícaras de chá de caldo de legumes

Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o pimentão e os temperos e refogue por 2 minutos. Junte o feijão-fradinho e o molho de tomate e reduza o fogo. Cozinhe por 5 minutos e coloque metade do coentro. Desligue o fogo e reserve. Em uma panela, coloque o fubá, o caldo de legumes e tempere com sal. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo. Após, transfira a polenta para uma travessa e cubra com o chili de feijão-fradinho. Polvilhe com o restante do coentro e sirva em seguida.

Polenta com creme de espinafre (Imagem: krolikova | Shutterstock)

Polenta com creme de espinafre

Ingredientes

4 xícaras de chá de fubá

3 xícaras de chá de caldo de carne

2 l de água

200 g de folhas de espinafre cortadas em tiras

cortadas em tiras 1 dente de alho descascado e picado

250 g de creme de leite

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Sal, noz-moscada em pó e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o espinafre e refogue até murchar. Tempere com sal e noz-moscada e desligue o fogo. Acrescente o creme de leite e mexa para incorporar. Reserve. Em um recipiente, coloque o fubá e caldo de carne e misture até ficar homogêneo. Reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Aos poucos, adicione o fubá e cozinhe por 30 minutos, mexendo sempre. Tempere com sal e desligue o fogo. Sirva acompanhado com o creme de espinafre.

Peixe crocante com polenta

Ingredientes

4 xícaras de chá de fubá

3 xícaras de chá de água

100 g de bacon picado

2 l de água

4 filés de peixe

Suco de 1 limão

Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha picada e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 5 minutos. Após, em outro recipiente, coloque 1 xícara de chá de fubá e empane os peixes. Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e frite os peixes até ficarem dourados.

Em um recipiente, coloque o restante do fubá e 3 xícaras de chá de água e misture até ficar homogêneo. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo baixo para aquecer. Adicione o bacon e doure. Cubra com os 2 litros de água e aguarde ferver. Aos poucos, acrescente o fubá dissolvido e cozinhe por 30 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e sirva acompanhado com o peixe.