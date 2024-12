6 sobremesas com chia para incluir na dieta

A chia é uma semente rica em nutrientes e oferece vários benefícios à saúde, incluindo a redução do risco de doenças cardiovasculares, a regulação do açúcar no sangue, o auxílio na digestão e a prevenção à constipação. Além disso, trata-se de uma excelente fonte de proteínas, fibras e ômega 3, que ajudam a reduzir a inflamação no corpo, a manter a saúde do cérebro e do coração e a controlar o colesterol.

“Ela também proporciona mais saciedade, pois, em contato com líquido no interior do estômago, forma uma espécie de ‘gel’ que dilata o estômago, ajudando também no emagrecimento”, explica a nutricionista Roseli Rossi.

A seguir, confira como preparar algumas sobremesas com essa semente do bem!

Biscoito de chia

Ingredientes

100 g de farinha de trigo integral

60 g de creme vegetal

30 g de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de semente de chia

de semente de chia 1 colher de chá de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e amasse até obter uma massa lisa e homogênea. Após, disponha a massa em dois plásticos-filme, abra e corte no formato desejado. Disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 200°C por 10 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

Pudim de chia e chocolate

Ingredientes

2 colheres de sopa de semente de chia

125 ml de leite

1 colher de sopa de cacau em pó

em pó Adoçante a gosto

1/2 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a chia e triture. Acrescente os demais ingredientes e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Após, distribua a mistura em recipientes individuais e leve à geladeira por 15 minutos. Sirva em seguida.

Bolo de chia com amêndoas

Ingredientes

1 xícara de chá de amêndoas laminadas picadas

3 ovos

200 g de iogurte natural desnatado

natural desnatado 1 colher de sopa de óleo de coco

1/2 colher de sopa de óleo de canola

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de farinha de trigo

2 colheres de sopa de aveia

2 colheres de sopa de adoçante em pó culinário

4 colheres de sopa de sementes de chia

1 colher de sopa de fermento químico em pó

2 colheres de sobremesa de mel

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o iogurte, o óleo de coco e o óleo de canola e bata até ficar homogêneo. Em um recipiente, coloque as farinhas, a aveia, o adoçante, metade das amêndoas, as sementes de chia e o fermento químico e misture. Acrescente o creme batido e mexa até obter uma massa homogênea. Após, transfira para uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Retire do forno e, ainda quente, regue com o mel e salpique com o restante das amêndoas. Sirva em seguida.

Musse de morango com chia (Imagem: Tatiana Frank | Shutterstock)

Musse de morango com chia

Ingredientes

200 g de iogurte natural

10 morangos

2 colheres de sopa de semente de chia

100 ml de leite integral

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as sementes de chia e o leite e deixe descansar por 30 minutos. Enquanto isso, em um liquidificador, coloque o iogurte e os morangos e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a mistura para um recipiente e acrescente a semente de chia hidratada no leite. Mexa para incorporar e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

Pavê de chia com frutas

Ingredientes

3 colheres de sopa de chia

2 xícaras de chá de leite de amêndoas

1 colher de sopa de mel

1 colher de chá de essência de baunilha

1 xícara de chá de frutas vermelhas (morango, framboesa, amora, mirtilo)

vermelhas (morango, framboesa, amora, mirtilo) 200 g de biscoitos integrais

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a chia, o leite de amêndoas e o mel e misture. Adicione a essência de baunilha e mexa para incorporar. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 4 horas. Após, em um refratário, faça uma camada com os biscoitos integrais e cubra com o pudim de chia e as frutas. Repita o processo até preencher todo o recipiente, finalizando com as frutas. Leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de manga com chia

Ingredientes

2 mangas maduras cortadas em cubos e congeladas

200 ml de leite de coco

1 colher de sopa de sementes de chia

1 colher de sopa de mel

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Coloque as mangas congeladas e o leite de coco em um liquidificador ou processador de alimentos. Bata até obter uma mistura bem cremosa e homogênea. Transfira a mistura para uma tigela. Acrescente as sementes de chia e misture bem. Adicione o mel e o suco de limão e misture. Cubra a tigela e leve à geladeira por 10 a 15 minutos para que a chia hidrate e engrosse o sorvete.

Após, transfira a mistura para um recipiente adequado para congelamento. Leve ao freezer por 2 a 3 horas, mexendo ocasionalmente (a cada 30 minutos) para evitar a formação de cristais de gelo. Sirva em seguida.