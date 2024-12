Fórmula natural emagrece, melhora inflamação e não tem efeito colateral 

Uma fórmula natural que melhora a saúde metabólica, emagrece e não tem efeitos colaterais. Parece bom demais para ser verdade, mas pesquisadores da Universidade do Sul da Austrália (Unisa) afirmam ter desenvolvido uma solução acessível, que pode revolucionar o tratamento da obesidade. Em um estudo publicado na revista Advanced Therapeutics, eles descrevem as microcápsulas InuMCT que, em 21 dias, reduziu significativamente o ganho de peso induzido pela dieta ocidental, entre outros benefícios.

A substância ainda não foi testada em humanos - a pesquisa foi feita em ratos. Mas os cientistas estão entusiasmados com os primeiros resultados. Projetadas a partir de um revestimento de fibra vegetal (inulina) e uma combinação de óleos de coco e palmiste, as chamadas microcápsulas InuMCT reduziram em 78% os marcadores inflamatórios, e em 15% o açúcar no sangue. A inflamação é um dos principais contribuintes para doenças associadas à obesidade, e a taxa de glicemia é um fator essencial para o controle não só do peso, mas de diabetes. A inuMCT também diminuiu em até 47% os níveis de enzimas hepáticas (relacionadas à dieta inadequada) e melhorou em 8,3 vezes as bactérias protetoras do revestimento intestinal.

Globalmente, uma em cada oito pessoas é obesa, resultando em pelo menos 2,8 milhões de indivíduos que morrem todos os anos por fatores associados ao excesso de índice de massa corporal. “Sabemos que a obesidade é um estado de inflamação sistêmica, resultante de uma via bioquímica complexa, e não simplesmente de excesso de calorias. Mas, apesar disso, os tratamentos atuais tendem a ignorar o papel do microbioma intestinal, concentrando-se em vez disso nos efeitos posteriores, como o peso corporal e a hiperglicemia”, disse, em nota, Amin Ariane, pesquisador da UniSa.

Microbioma

Além disso, segundo o cientista, medicamentos antiobesidade podem perturbar o microbioma intestinal, podendo causar náusea, dor de estômago e diarreia. “Também podem exacerbar a inflamação a longo prazo e o aumento de peso”, diz Ariane.

Menores que um glóbulo vermelho, as microcápsulas poderão ser manipuladas na forma de comprimido ou cápsula. “Se os resultados observados nos estudos com animais forem confirmados em humanos, as microcápsulas InuMCT poderão representar um avanço significativo no tratamento da obesidade”, disse ao Correio Cintia do Couto, doutora em clínica médica com especialização em endocrinologia e terapia hormonal. “Elas oferecem uma abordagem inovadora, reduzindo inflamação sistêmica e promovendo um microbioma intestinal saudável, fatores diretamente relacionados à obesidade.”

Mais estudos

Segundo a médica, as microcápsulas mostram o potencial de melhorar a saúde geral sem os efeitos colaterais comuns de tratamentos convencionais, como desconfortos gastrointestinais. “No entanto, estudos clínicos em larga escala são necessários para validar essas descobertas”, ressalta.

Para a especialista, as InuMCT podem apresentar muitas vantagens em relação aos análogos de GLP-1, medicamentos injetáveis que promovem a saciedade, incluindo o custo. “Essas drogas, embora eficazes para perda de peso, podem causar efeitos colaterais como náuseas, diarreia e alterações no microbioma intestinal, que podem agravar a inflamação a longo prazo”, diz Cintia do Couto.

Já as InuMCT são formuladas com componentes naturais e têm como foco melhorar a saúde do intestino. “Por serem de origem natural, podem ser uma opção mais acessível e menos invasiva para pacientes que buscam alternativas aos medicamentos sintéticos com necessidade de injeção subcutânea”, afirma a médica.