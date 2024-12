Estresse de fim de ano: saiba como evitar o cansaço e a ansiedade

Se, para a maioria das pessoas, as festas de fim de ano são sinônimo de alegria, as comemorações também podem ser fonte de estresse. Uma pesquisa da Associação Norte-Americana de Psicologia constatou que, entre adultos norte-americanos, 89% se preocupam com falta de dinheiro para presentes e temem conflitos entre familiares nas celebrações. Para 43%, a ansiedade gerada por esses fatores impede que aproveitem os eventos como deveriam.

A pesquisa, feita com 2.061 pessoas acima de 18 anos, também descobriu que 88% dos entrevistados sentem-se estressados no fim do ano. Para lidar com o cansaço mental, 70% conversam com amigos sobre o que está passando, mas apenas 41% deles acreditam que a estratégia rende algum benefício.

Dois em cada cinco entrevistados que se sentem estressados no fim do ano também admitiram que podem recorrer a mecanismos prejudiciais na época dos feriados. Desses, 21% preferem se isolar, 16% comem em excesso e 13% recorrem a álcool ou nicotina para se sentirem melhor.

Em entrevista ao Correio, Sílvia Oliveira, psicóloga e psicanalista em Brasília, ensina estratégias para aproveitar as festas de fim de ano, sem sofrimento: