Chimpanzés têm habilidades complexas, aponta pesquisa

A bebê de 1 ano observa o macho adulto usando ferramentas para descascar a fruta seca: ação ordenada. A maioria organiza ações, em sequência, c omo as pessoas - (crédito: Tetsuro Matsuzawa/Divulgação )

Um novo estudo sugere que as habilidades fundamentais à linguagem e à cultura tecnológica podem ter evoluído antes que humanos e macacos divergissem, milhões de anos atrás. As descobertas foram publicadas na revista PeerJ. Muitos comportamentos humanos são mais complexos do que os de outros animais, envolvendo a produção de sequências elaboradas (como linguagem falada ou fabricação de ferramentas). Essas ações ordenadas incluem a capacidade de organizar comportamentos por hierarquia e entender como elementos distantemente separados se relacionam.

Por exemplo, mesmo comportamentos relativamente simples, como preparar uma xícara de café, exigem a realização de uma série de ações individuais na ordem correta, como lavar a chaleira antes de despejar a água. As pessoas dividem essas tarefas em partes solucionáveis (pegar o recipiente, colocar a água para ferver, jogar o pó de café, compostas de ações individuais ("pegar", "puxar" e "derramar").

Separação

Também é importante destacar que podemos separar ações relacionadas por outras partes de comportamento (por exemplo: você pode ter que parar e limpar um pouco do pó de café derramado, antes de continuar). Não se sabia se a capacidade de organizar comportamentos de forma flexível dessa maneira é exclusiva dos humanos ou também está presente em outros primatas.

No novo estudo, os pesquisadores investigaram as ações de chimpanzés selvagens — nossos parentes mais próximos — enquanto usavam ferramentas, verificando se estas pareciam ser organizadas em sequências com propriedades semelhantes, em vez de uma série de respostas simples, semelhantes a reflexos. A pesquisa foi liderada pela Universidade de Oxford com uma colaboração internacional no Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, Suíça e Japão.

O estudo usou informações de um banco de dados de décadas de filmagens de vídeo retratando chimpanzés selvagens na floresta de Bossou, Guiné, onde foram gravados quebrando nozes de casca dura usando um martelo e pedras de bigorna. Esse é um dos comportamentos de uso de ferramentas naturais mais complexos documentados de qualquer animal na natureza. Os pesquisadores registraram as sequências de ações que os primatas realizaram (por exemplo, agarrar a noz, passar pelas mãos, colocar na bigorna, etc) — totalizando cerca de 8.260 atos para mais de 300 frutos.

Universais

Usando modelos estatísticos de última geração, eles descobriram que surgiram relações entre as ações sequenciais dos chimpanzés que correspondiam àquelas encontradas em comportamentos humanos. Metade dos adultos pareceu associar ações que estavam muito mais adiante na sequência do que o esperado se estivessem sendo simplesmente ligadas uma a uma.

Além disso, os resultados sugerem que a maioria dos chimpanzés organiza ações de forma semelhante às pessoas, por meio da produção de partes repetíveis. No entanto, isso não foi igual em todos os animais. A variação entre indivíduos pode sugerir que as estratégias para organizar comportamentos podem não ser universais da maneira como são para os humanos.

"A capacidade de organizar ações individuais de forma flexível em sequências de uso de ferramentas provavelmente foi a chave para o sucesso global dos humanos", explica o pesquisador-chefe Elliot Howard-Spink, do Instituto Max Planck de Comportamento Animal. "Nossos resultados sugerem que os aspectos fundamentais dos comportamentos sequenciais humanos podem ter evoluído antes do último ancestral comum de humanos e chimpanzés, e então podem ter sido mais elaborados durante a evolução subsequente dos hominídeos."

Debate

Segundo copesquisador sênior Thibaud Gruber, da Universidade de Genebra, recentemente houve um interesse renovado na coevolução da linguagem e do uso de ferramentas de pedra na evolução humana. "Nosso estudo contribui para esse debate. Embora a conexão entre nossos resultados e o uso inicial de ferramentas de pedra dos hominídeos possa ser feita mais prontamente, como isso se conecta com a evolução de outros comportamentos complexos, como a linguagem, continua sendo uma avenida emocionante de pesquisas futuras", destaca.

Como muitos grandes primatas realizam comportamentos de forrageamento hábeis e técnicos, é provável que a capacidade para essas sequências complexas seja compartilhada entre as espécies de primatas. Mais pesquisas são necessárias para validar essa teoria, e é uma meta fundamental para a equipe seguir em frente, disse Gruber.

Os pesquisadores também planejam investigar como as ações são agrupadas em blocos de ordem superior pelos chimpanzés durante o uso de ferramentas. O estudo terá como objetivo esclarecer as regras que os chimpanzés seguem ao gerar seus comportamentos de uso de ferramentas. Eles também investigarão como essas estruturas emergem durante o desenvolvimento e são moldadas ao longo da vida adulta.