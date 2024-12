O segredo do Garfield: ciência desvenda mistério dos gatos laranja

Garfield, um dos personagens mais famosos do mundo, é um gato laranja. Admirados e amados, os "laranjinhas" são conhecidos pela personalidade alegre e arteira. No entanto, o motivo pelo qual os felinos tinham essa coloração era até então desconhecido. Isso até estudos recentes revelarem o mistério dos gatos laranja.

Duas pesquisas publicados no bioRvix, um repositório de pré-publicações não revisadas por pares, explicam geneticamente porque existem gatos de coloração alaranjada. Um deles é da Universidade de Standford, na Califórnia, e outro da Universidade de Kyushu, no Japão.

Mamíferos alaranjados

Os mamíferos têm dois pigmentos, duas cores de melanina: eumelanina (marrom escuro, preto) e feomelanina (amarelo avermelhado, laranja). Em primatas, cavalos, roedores, cães e outros animais, a produção de melanina — e se ela será eumelanina ou feomelanina — é responsabilidade de uma proteína chamada MC1R.

Se o hormônio estimulador de melanócitos (alfa-MsH) agir no organismo, ele produzirá eumelanina. Já se um antagonista entrar em ação, como a proteína sinalizadora agouti (ASP), a produção de eumelanina preta é interrompida, e as células pigmentares passam a produzir a feomelanina laranja.

Gatos

Nos gatos, porém, não acontece na mesma maneira. O controle da produção de melanina não é realizado pelo MC1R, mas por um locus chamado orange (laranja). Locus são regiões do genoma que produzem certos efeitos no fenótipo, mas os cientistas não sabem exatamente o gene ao qual pertence.

O locus laranja pode ocorrer em duas versões: uma variante "O", que estimula a produção de feomelanina (laranja), e uma variante "o", responsável pela produção de eumelanina (preto). Esse locus está no cromosssomo X. As fêmeas são XX, e os machos XY.

No caso das gatas "Oo", que carregam um cromossomo com a variante "O" e outro com a variante "o", elas terão partes do corpo alaranjadas e partes pretas. Isso quer dizer que gatos bicolores e tricolores são sempre fêmeas. Já os machos são laranja ou preto, pois só têm um cromossomo X.

Descoberta

Até o momento não se sabia qual o gene estava escondido por trás do locus laranja dos gatos. Os estudos recentes, porém, descobriram que se trata do gene Arhgap36.

Para serem completamente alaranjados, como o Garfield, os gatos machos carregam uma mutação neste gene que inibe a produção de eumelanina e permite a produção de feomelanina.