Última grande chuva de meteoros do ano terá pico na noite desta sexta (13)

A chuva de meteoros Geminídeas, o maior fenômeno deste tipo no Hemisfério Sul, atingirá o pico entre a noite desta sexta-feira (13/12) e a madrugada de sábado (14/12), podendo chegar a 150 meteoros no ápice. A proximidade da Lua cheia, que estará com mais de 90% de iluminação, pode influenciar no campo de visão, mas será possível enxergar os meteoros a olho nu, desde que o céu esteja limpo.

No Brasil, os melhores locais para apreciar o fenômeno serão na região Norte, onde o ponto de origem dos meteoros estará na parte mais alta do céu, facilitando a visualização. É importante ressaltar que os locais mais afastados dos grandes centros urbanos também são melhores para captar o momento, já que estão mais distantes das luzes das cidades.

As Geminídeas ocorrem aos fins de ano, entre os dias 2 e 21 de dezembro. O nome foi dado em homenagem à constelação de Gêmeos, local onde fica o radiante. Elas são conhecidas pela luminosidade, cores vibrantes e bólidos, por isso recebem o apelido de “fireballs” (bolas de fogo, em tradução livre).

Grande parte das chuvas de meteoros se associam a cometas, mas as Geminídeas se associam ao asteroide 3200 Phaethon. Quando este corpo celeste se aproxima do Sol, libera partículas que penetram na atmosfera terrestre com o passar do tempo, isso resulta nos raios luminosos que passam no céu. A expectativa é de que este fenômeno atinja o auge por volta de 2050.

