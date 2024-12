Anéis de Saturno vão 'desaparecer' em 2025

Saturno leva cerca de 15 anos para fazer uma volta completa ao redor do Sol — mais demorado que a Terra, onde o evento ocorre duas vezes no ano, em março e setembro - (crédito: Andy Casely/Royal Museums Greenwich)

Em março de 2025, os anéis de Saturno vão deixar de ser visíveis para a Terra. O fenômeno, na verdade, é uma ilusão de ótica que ocorre quando a Terra e o gigante com mais de 140 luas se alinham, fazendo com que a parte mais fina dos anéis fique voltada para o nosso planeta, os tornando quase que invisíveis.

Saturno leva cerca de 15 anos para fazer uma volta completa ao redor do Sol — mais demorado que a Terra, onde o evento ocorre duas vezes no ano, em março e setembro. Conforme a Nasa, o último equinócio ocorreu em 2009, o próximo está previsto para outubro de 2038. A agência espacial também informa que o anéis do planeta estarão no ponto mais alto de visibilidade para a Terra em 2032.

Apesar do desaparecimento temporário, os anéis de Saturno podem realmente desaparecer. Uma análise feita pela missão Cassini, da Nasa, revelou que meteoroide se infiltram e levam o material presente nos anéis mais internos para Saturno, de forma rápida, fazendo com que toneladas de massa sejam perdidas por segundo. Esse processo pode levar ao desaparecimento completo dentro de cem milhões de anos.

