Periélio: Terra fica mais próxima do Sol neste sábado (4/1)

A Terra protagoniza, neste sábado (4/1), o periélio, um fenômeno ocorre quando o planeta chega ao seu ponto de maior proximidade do sol. Neste momento, a distância entre os astros fica em aproximadamente 147,5 milhões de quilômetros.

Essa proximidade é normal e acontece todo ano, especificamente no mês de janeiro. É que a Terra, assim como outros planetas do sistema solar, gira de forma elíptica em torno do sol. A consequência deste giro é fazer com que o planeta fique mais próximo ou mais distante do sol.

Diferente do periélio, o ponto de maior distancia entre a Terra e o sol e denominado de afélio e ocorre nos meses de julho. Embora o periélio ocorra durante o verão do Hemisfério Sul, a proximidade do Sol pouco tem a ver com as altas temperaturas deste período.